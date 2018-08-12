Organlarıyla hayat verdi

Cerrahi bir operasyon sonrası beynine pıhtı atan ve yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden 27 yaşındaki sağlık çalışanı Kevser Şerif Kütük'ün, hayatını kaybetmeden önce organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Ailesinin de onay vermesi üzerine Kütük'ün organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu. Böbrek nakli olmayı bekleyen diyaliz hastası 49 yaşındaki İlhan Hüseyinoğlu, Kütük'ten alınan böbrekle hayata tutundu. Hüseyinoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Tahir Özer ve Doç. Dr. İsmail Hakkı Özerhan başkanlığındaki nakil ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.



UMUDUMU KESMİŞTİM

Hüseyinoğlu, rahatsızlığının 2015'te ortaya çıktığını ve 3 yıldır diyalize girdiğini söyledi. Bu süreçte nakilden umudunu kestiğini anlatan Hüseyinoğlu, diyalize girdiği için hiçbir iş yapamadığını belirterek, "Böbrek naklinin en güzel tarafı artık diyalize girmek zorunda olmamam" dedi. Organ bağışının önemine vurgu yapan Hüseyinoğlu, "Organ bağışlamak bir insana can vermektir. Nakil olabildiğim için çok mutluyum. Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dilerim. Doktorlarımızın da eline sağlık, beni sağlığıma kavuşturdular" ifadelerini kullandı.



SAĞLIĞINDA BAĞIŞLAMIŞ

Nakil ekibinde yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer ise başarılı bir böbrek nakli operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'de kadavra bağışının çok az olduğuna dikkat çekti. Ölümünün ardından Kevser Şerif Kütük'ün organlarının daha önce kendisi tarafından bağışlandığının belirlendiğini aktaran Özer, "Kütük’ün böbreğini nakil bekleyen hastamıza nakletme şansı bulduk. 1 metre 28 santimetre boylarında, cüssesinden beklenmeyecek kadar büyük yürekli bir hastamızdı. Sağlığında organlarını bağışlamış, ailesi de onay verince nakli gerçekleştirebildik. Kocaman insanların yapamadığı şeyi yaptığı için ben onu şükran ve rahmetle anmak istiyorum. Nakil bizim için biraz zor oldu. Hastanın fiziksel özellikleri itibarıyla böbreği de küçük bir böbrekti. Böbrek pediatrik boyutlardaydı. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız da tamamen sağlığına kavuştu." Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Özerhan da deneyimli bir nakil ekibiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 100'ün üzerinde organ çıkarımı, 60'ın üzerinde karaciğer nakli, 100'ün üzerinde de böbrek nakli yaptık" dedi.