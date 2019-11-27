Önüne gelen motosikletli kurye olamayacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) belgelendirme yetkisi aldıklarını belirten Yavuz şu bilgileri verdi:

ÖN YARGIYI YIKMAK İSTİYORUZ

“Günümüzde motosikletli kuryelere karşı oluşan ön yargıları yıkmak istiyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na Motosikletli Kuryeler Meslek Standartı adına federasyon olarak belgelendirme yetkisi için başvurduk. Bir dizi deneme sınavları ve testler ile denetlendik. Tüm standartları oluşturduk ve yetkiyi aldık. Sınav, 60 dakikalık teorik ve 45 dakikalık uygulama sınavı olarak iki bölümden oluşuyor. Her iki sınavdan da kuryeler 100 puan üzerinden 70 ile geçebilecek. Uygulamada 8 maddelik kritik nokta var. Örneğin motosikletli kurye tekerinin basıncını kontrol etmezse kalacak ve sınava tekrar girecek. Belgelendirme süreci 1 Ocak’ta başlıyor. 2020’den itibaren sınava giren kuryeler Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak. 2021 yılından itibaren ise belgesiz çalışanlara cezai işlem uygulanacak.

TEK TİP MAVİ YELEKLİYİZ

Federasyon olarak tek tip mavi yeleği kullanıyoruz. Meslektaşlarımızın mavi yelekleri ile toplumda temizliği, paklığı temsil ederek insanları gülümseten, güven veren imajları ile yeni bir vizyona ulaşacaklarına inanıyorum. Kırmızı ışıkta bekleyen, şeridinde giden, araç aralarında slalom yapmayan, ters yönden gitmeyen, refüjden atlamayan bir yapıya sahip olmalıyız. Güler yüzümüz ve hizmetimizle, sürüşümüzle saygın bir meslek haline getirmeliyiz. Çünkü evraklar, acil ilaçlar, yemekler, laboratuvar tetkikleri tarafımızdan taşınıyor. Biz paketçi değil motosikletli kuryeyiz ve vasıflı bir iş yapıyoruz.”