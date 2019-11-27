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Ankara Haberleri: Önüne gelen motosikletli kurye olamayacak

ANKARA HABERLERİ

Önüne gelen motosikletli kurye olamayacak

Murat YILMAZ
27.11.2019 - 15:53 |Son Güncelleme :

Yemek siparişleri başta olmak üzere çeşitli iş kollarında dağıtım hizmeti veren motosikletli kuryelere 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak sınavlarla Mesleki Yeterlilik Belgesi verileceğini belirten Ankara’daki Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’nun (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, “Her önüne gelen kuryelik yapamayacak, yapmasını da istemiyoruz. Bizim tek amacımız bu işin vasıflı bir meslek haline gelebilmesi” dedi.

Murat YILMAZ

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) belgelendirme yetkisi aldıklarını belirten Yavuz şu bilgileri verdi:

ÖN YARGIYI YIKMAK İSTİYORUZ

“Günümüzde motosikletli kuryelere karşı oluşan ön yargıları yıkmak istiyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na Motosikletli Kuryeler Meslek Standartı adına federasyon olarak belgelendirme yetkisi için başvurduk. Bir dizi deneme sınavları ve testler ile denetlendik. Tüm standartları oluşturduk ve yetkiyi aldık. Sınav, 60 dakikalık teorik ve 45 dakikalık uygulama sınavı olarak iki bölümden oluşuyor. Her iki sınavdan da kuryeler 100 puan üzerinden 70 ile geçebilecek. Uygulamada 8 maddelik kritik nokta var. Örneğin motosikletli kurye tekerinin basıncını kontrol etmezse kalacak ve sınava tekrar girecek. Belgelendirme süreci 1 Ocak’ta başlıyor. 2020’den itibaren sınava giren kuryeler Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak. 2021 yılından itibaren ise belgesiz çalışanlara cezai işlem uygulanacak.

TEK TİP MAVİ YELEKLİYİZ

Federasyon olarak tek tip mavi yeleği kullanıyoruz. Meslektaşlarımızın mavi yelekleri ile toplumda temizliği, paklığı temsil ederek insanları gülümseten, güven veren imajları ile yeni bir vizyona ulaşacaklarına inanıyorum. Kırmızı ışıkta bekleyen, şeridinde giden, araç aralarında slalom yapmayan, ters yönden gitmeyen, refüjden atlamayan bir yapıya sahip olmalıyız. Güler yüzümüz ve hizmetimizle, sürüşümüzle saygın bir meslek haline getirmeliyiz. Çünkü evraklar, acil ilaçlar, yemekler, laboratuvar tetkikleri tarafımızdan taşınıyor. Biz paketçi değil motosikletli kuryeyiz ve vasıflı bir iş yapıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önüne gelen motosikletli kurye olamayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önüne gelen motosikletli kurye olamayacak haberi güncellenecektir.

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