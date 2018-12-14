Önlemsiz çalışmaya 4 bin 500 TL ceza

AYKOME Müeyyideler Yönetmeliği’nin ilgili maddesindeki hususlara uymayanlara uygulanacak ceza, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi çalışmaları için de geçerli olacak. Yeni ceza bedeline ilişkin karar önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı. Ceza kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketleri, özel ve tüzel kişilerin çalışmalarını kapsıyor. Bu kapsamda tedbiri alınmayan, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhaları olmayan, belirlenen standartta kıyafet giyilmeyen, kurum emniyeti için ikaz şeridi kullanılmayan, onaylı trafik işaretleme projeleri ile ilgili güzergâha ait trafik müsaadesi tespit edilmeyen çalışmalara ceza uygulanacak. Aksaklıkların meydana geldiği bulvar, cadde ve sokak için 2019 yılında 4 bin 500 TL ceza kesilecek.