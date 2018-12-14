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Ankara Haberleri: Önlemsiz çalışmaya 4 bin 500 TL ceza

ANKARA HABERLERİ

Önlemsiz çalışmaya 4 bin 500 TL ceza

Murat YILMAZ
14.12.2018 - 16:00Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME), Başkent’te bulvar, cadde ve sokaklarda önlem almadan çalışma yapan özel, tüzel tüm kurum ve kişilere 2019 yılında 4 bin 500 TL ceza kesecek.

Murat YILMAZ

AYKOME Müeyyideler Yönetmeliği’nin ilgili maddesindeki hususlara uymayanlara uygulanacak ceza, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi çalışmaları için de geçerli olacak. Yeni ceza bedeline ilişkin karar önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı. Ceza kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketleri, özel ve tüzel kişilerin çalışmalarını kapsıyor. Bu kapsamda tedbiri alınmayan, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhaları olmayan, belirlenen standartta kıyafet giyilmeyen, kurum emniyeti için ikaz şeridi kullanılmayan, onaylı trafik işaretleme projeleri ile ilgili güzergâha ait trafik müsaadesi tespit edilmeyen çalışmalara ceza uygulanacak. Aksaklıkların meydana geldiği bulvar, cadde ve sokak için 2019 yılında 4 bin 500 TL ceza kesilecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önlemsiz çalışmaya 4 bin 500 TL ceza hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2018 tarihinde saat 16 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önlemsiz çalışmaya 4 bin 500 TL ceza haberi güncellenecektir.

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