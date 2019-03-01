Öncelik Kızılay-havaalanı arası metro hattı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) dün gerçekleştirilen meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerine değindi. İnşaat çalışmaları devam eden fuar alanının önemine dikkat çeken Baran, buraya yapılması planan metro hattının da şehir merkezine direkt bağlantısı olması gerektiğini dile getirdi. Baran’ın ardından konuşan Özhaseki ise önceden açıkladığı ulaşım projesine dikkat çekerek, “Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi” dedi. Özhaseki özetle şunları söyledi:

5 YIL İÇİNDE 60 KİLOMETRE

“Ankara’daki toplam metro hattımızın uzunluğu 64 kilometre. Başka başkentin metro hattını elinize alırsanız, kargacık burgacıktır, çözmek için bile on dakika uğraşırsınız. Bizimki çok net, doğu batı hattından uzanan bir çizgiden ibaret. Bizim 5 yıl içinde 60 kilometre daha yapmamız lazım. Bunu Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapmamız lazım. Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi. AKM ile neredeyse Kuyubaşı arasında bir hat var. 3 bin 300 metre Kızılay’a bağlanması lazım. Bu hattı ilk önceliğe aldık zaten.

İLK İŞLERDEN BİRİ FUAR ALANINI BİTİRMEK

Sonra ikinci üçüncü hatların hepsini yazdık. Siteler’den Karapürçek’e çıkacak hattı yazdık. Siteler esnafının kurtuluşu orada. Fuar merkezinin yapılmaması da bir şehrin ayıbıdır. Bu kadar sanayiniz olacak, her şeyi üretebiliyoruz. Savunma sanayiinde, iş makinelerinde, ticarette birçok alanda öndeyiz. Fakat fuar alanımız yok, oldu mu şimdi? Anadolu’nun ortasında küçük şehirlerde bile fuar alanı yapılmış. Bizim yapacağımız ilk işlerden biri de fuar alanını bitirmek, noksanları tamamlamak, oradan da raylı sistemleri geçirip insanların kolay ulaşımını sağlamak.”

KIZILAY’DAN HAVAALANINA METRO İSTİYORUZ

ATO Başkan Gürsel Baran ise üyelerin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Fuar alanının inşaatına başladık. Büyükşehir de bu fuarcılık şirketinin ortağı. En önemli sıkıntılarımızdan biri metro bağlantısı. Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının Kızılay’dan direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyoruz. Bu sorunların çok önceden çözülmesi gerekiyordu. 80 milyonluk ülkenin başkenti şehir merkezinden havalanına metronun olmaması neyle izah ederiz.”