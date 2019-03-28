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Ankara Haberleri: Öncelik ekonomik kalkınma projeleri

ANKARA HABERLERİ

Öncelik ekonomik kalkınma projeleri

Hürriyet Haber
28.03.2019 - 09:31Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, belediye başkanının kente değer katması gerektiğini belirterek, “Önemli olan vizyonu. Günlük rutin işlerden uzaklaşıp ortaya bir vizyon koyması gerekiyor” dedi.

Hürriyet Haber

Dün, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya Yavaş, özetle şunları aktardı:
“Belediye başkanı deyince, mesela şu an Sayın Mustafa Tuna izine çıkartılmış gibi. Ama suyumuz akıyor, belediyenin rutin bütün işleri devam ediyor. Böyle bakarsanız, belediye başkanına ihtiyaç yok. O yüzden önemli olan belediye başkanının vizyonu. Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir. Günlük rutin işlerden uzaklaşıp, ortaya bir vizyon koyması gerekiyor.

ÜRETİM İLE KALKINACAK

2009’da da, 2014’te de aday oldum. Ancak sorunlar hiç değişmemiş. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ankara’da kriz var. Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Mesela Beypazarı’nda turizm geliri sıfır liraydı. Bizden sonra o zamanın parasıyla turizm geliri 20 milyon liraya ulaşmıştı. Biz de birinci olarak Ankara’nın ekonomik kalkınma projelerini yaptık. Termal sağlık turizmi, kongre ve İpek Yolu turizmi yaptıracağız. Ankara’nın ekonomisi, üretim ile kalkınacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öncelik ekonomik kalkınma projeleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mart 2019 tarihinde saat 09 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öncelik ekonomik kalkınma projeleri haberi güncellenecektir.

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