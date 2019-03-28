Öncelik ekonomik kalkınma projeleri

Dün, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya Yavaş, özetle şunları aktardı:

“Belediye başkanı deyince, mesela şu an Sayın Mustafa Tuna izine çıkartılmış gibi. Ama suyumuz akıyor, belediyenin rutin bütün işleri devam ediyor. Böyle bakarsanız, belediye başkanına ihtiyaç yok. O yüzden önemli olan belediye başkanının vizyonu. Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir. Günlük rutin işlerden uzaklaşıp, ortaya bir vizyon koyması gerekiyor.



ÜRETİM İLE KALKINACAK



2009’da da, 2014’te de aday oldum. Ancak sorunlar hiç değişmemiş. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ankara’da kriz var. Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Mesela Beypazarı’nda turizm geliri sıfır liraydı. Bizden sonra o zamanın parasıyla turizm geliri 20 milyon liraya ulaşmıştı. Biz de birinci olarak Ankara’nın ekonomik kalkınma projelerini yaptık. Termal sağlık turizmi, kongre ve İpek Yolu turizmi yaptıracağız. Ankara’nın ekonomisi, üretim ile kalkınacak.