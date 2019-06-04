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Ankara Haberleri: Önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı

ANKARA HABERLERİ

Önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı

Hürriyet Haber
04.06.2019 - 14:01Son Güncelleme :

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kentteki çevre sorunlarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Dünyadaki kirlenmeye dikkat çekmek önemli olmakla birlikte önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı. Bu öncelikte de yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Çevre bilinci, yalnızca çevreci kuruluşların çalışmaları ile ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sınırlı kalmamalı” diyen Ilıkan, şöyle devam etti:

YEREL YÖNETİMLERE GÖREV DÜŞÜYOR

“Her birimiz öncelikle insan olarak doğaya karşı sorumluyuz. Çevreyi önemserken yalnız insan ırkının değil, bütün canlıların geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Dünyadaki kirlenmeye dikkat çekmek önemli olmakla birlikte önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı. Bu öncelikte de yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

GAYRET GÖSTERELİM YOK OLMASINLAR

Gölbaşı’nın Sevgi çiçeğinden Kızılcahamam’ın Çan çiçeğine, Ayaş’ın Geveni’nden Nallıhan’ın Akyıldızı’na varana dek şehrimize özgü nice bitki türleri var. Ankaramızın unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş bu endemik bitkilerine sahip çıkmalıyız. Bu bitkilerin var olması hep birlikte gayret göstermeliyiz.”

SADECE ESTETİK DEĞİL KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN DE ÖNEMLİ

Ilıkan, çevre kirliliğinin yalnızca etrafta görülen plastik şişelerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, çarpık kentleşmenin çevreye verdiği zararı ve bazı örenilerini ise şöyle anlattı: “Çarpık kentleşmenin hava koridorlarını kapatması nedeniyle binalar arasındaki hava sirkülasyonu yetersiz kalıyor. Bu yüzden, planlı şehirleşme sadece toplumsal hayatın akışını kolaylaştırmak ve şehirlere estetik bir görünüm katmak için değil, hava kirliliğinin önlenmesi için de önemli. Birçok araştırma, bir insanın günlük yaşamında ihtiyacı olan temiz havayı yalnızca bir motorlu aracın 10-15 dakikada tüketebildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de Ankara’da, toplu taşım araçlarının kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapılmalı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2019 tarihinde saat 14 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı haberi güncellenecektir.

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