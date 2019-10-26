Önceliğimiz Türkiye

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada etnik, dini, mezhep farklılıklarının suistimal edilebildiğine dikkat çeken Arslan şunları söyledi:“Suriye’deki iç savaşı fırsat bilen bölücü örgüt ve onlara destek veren uluslararası güçler, bir bakıyorsunuz, ülkemizi zor duruma sokacak bir terör koridoru oluşturmaya kalkışıyorlar. Dostlukların güçlü olduğu bu Orta Doğu’da, maalesef düşmanlıklar da çok çetin oluyor. Bize operasyon çekenlere en güzel karşılığı, sahada askerimiz, karargahta ve diplomasi masalarında da Cumhurbaşkanımız veriyor.

MİLLİ MENFAATLERE SAHİP ÇIKTIK

ABD’yi, Avrupa Birliği’ni hatta Arap Birliği’ni kendilerince karşımıza dikildiler. Ama biz, tavrımızda sebat ettik; uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan doğan hakkımızı kullandığımızı her fırsatta vurguladık. Türkiye tek yürek oldu, tek bilek oldu, hükümetimizin, askerimizin yanında yer aldı. Türkiye’nin milli menfaatlerine hep birlikte sahip çıktık. Batı ülkeleri PKK’yı, YPG’yi Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisi gibi sunmaya kalkıştı. Türkiye’nin milli menfaatlerine hep birlikte sahip çıktık.”