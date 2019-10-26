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Ankara Haberleri: Önceliğimiz Türkiye

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Önceliğimiz Türkiye

Hürriyet Haber
26.10.2019 - 15:34 |Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, Haymana’da gerçekleştirilen doğalgaz hattı açılış töreninde Barış Pınarı Harekâtı’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz milletimiz” ifadelerini kullanan Arslan, “Terör örgütüne askeri malzeme dahil her türlü desteği verenler, bir terör koridoru inşa ederek ülkemizi adeta kıskaca almaya yelteniyorlar” dedi.

Hürriyet Haber

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada etnik, dini, mezhep farklılıklarının suistimal edilebildiğine dikkat çeken Arslan şunları söyledi:“Suriye’deki iç savaşı fırsat bilen bölücü örgüt ve onlara destek veren uluslararası güçler, bir bakıyorsunuz, ülkemizi zor duruma sokacak bir terör koridoru oluşturmaya kalkışıyorlar. Dostlukların güçlü olduğu bu Orta Doğu’da, maalesef düşmanlıklar da çok çetin oluyor. Bize operasyon çekenlere en güzel karşılığı, sahada askerimiz, karargahta ve diplomasi masalarında da Cumhurbaşkanımız veriyor.
MİLLİ MENFAATLERE SAHİP ÇIKTIK

ABD’yi, Avrupa Birliği’ni hatta Arap Birliği’ni kendilerince karşımıza dikildiler. Ama biz, tavrımızda sebat ettik; uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan doğan hakkımızı kullandığımızı her fırsatta vurguladık. Türkiye tek yürek oldu, tek bilek oldu, hükümetimizin, askerimizin yanında yer aldı. Türkiye’nin milli menfaatlerine hep birlikte sahip çıktık. Batı ülkeleri PKK’yı, YPG’yi Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisi gibi sunmaya kalkıştı. Türkiye’nin milli menfaatlerine hep birlikte sahip çıktık.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önceliğimiz Türkiye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ekim 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önceliğimiz Türkiye haberi güncellenecektir.

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