Önceliğimiz suyu içilebilir şekilde akıtmak

Muhtarların dile getirdiği ihtiyaçları göz önüne alarak, yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Yavaş, “Önceliklerimiz özellikle mahallelerde musluktan su akmıyorsa o suyu içilebilir şekilde akıtmak, açıktan kanalizasyon varsa herkesin evini o kanalizasyona bağlayarak kapatmak, üçüncü olarak pırıl pırıl yollar, çocuklara oyun alanları yapmak” dedi. Muhtarlara iş birliği çağrısı yapan Yavaş şunları söyledi: “Bir yandan da güneş enerjisi çalışmalarımız devam ediyor. Onlar orada ucuz, temiz havada yaşasın ama bizim için de bir şey üretsin istiyoruz. Bununla ilgili de bir kırsal kalkınma çalışmamız var. Köylerimizde üretim yapan üreticilerimizin ürettiklerini bizim satabileceğimiz ya da sosyal yardımlara dağıtabileceğimiz ne varsa onlardan alacağız. Bu konuda siz muhtarlardan destek bekliyoruz. Yardımlar konusunda da kart sistemine geçiyoruz. Kart sistemiyle para yüklemek suretiyle mahalle bakkalından istediklerini almalarını sağlayacağız. Muhtarlar için de bir mobil uygulamamız var.

Bu sisteme gelen taleplerin yüzde 24’ü anında çözülüyor. İnşallah bunu yüzde 50’lilere çıkaracağız. Bir kısmı kaldırım yapımı ve zamana bağlı çalışmalar ancak hemen çözülebilecek şeyleri anında çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla belediyeye ulaşamıyoruz gibi durumlar artık yok.”

KAPASİTE ARTIRIMINA GİDİLMESİ GEREKİYOR

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da Sincan Tatlar Mevkiinde yer alan Merkezi Atıksu Tesisi’nde incelemelerde bulundu. İnşa edildiği yıllarda günlük 765 bin metreküp kapasitesiyle ihtiyaca cevap veren tesisin, bugünkü nüfus karşısında yetersiz kaldığına dikkat çeken Kınacı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gelişen teknolojiyle birlikte tesisisin günümüz teknolojisiyle donatılması ve AB yasalarına uyum çerçevesinde ülkemizde mevzuatın yenilenmesi nedeniyle tesisinin de revize edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Acil olarak kapasite artırımına gidilmesi gerekiyor. Projeleri hazır olan bu tesislerin yapılması için herkesin bildiği üzere kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda da sıkıntı yaşıyoruz. Uluslararası kaynaklardan finansman arayışımız sürüyor.”