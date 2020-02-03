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Ankara Haberleri: ‘Önce Yaya’ yerde kaldı

ANKARA HABERLERİ

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

Murat YILMAZ
03.02.2020 - 10:02 |Son Güncelleme :

Ne 2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesi, ne ABB’nin yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ ikonları yapması kural tanımayan sürücüleri durdurmaya yetti. Hürriyet Ankara olarak yaya geçitlerindeki son durumu görüntüledik. Birçok sürücü yayalara aldırış etmeden geçip gitti, az da olsa yol verenleri de gördük.

Murat YILMAZ

Türkiye’de trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi, Ankara Büyükşehir Belediyesi de (ABB) kentte yaya geçitlerinin olduğu yerlere ‘Önce yaya’ yazılı ikonlar yerleştirdi ancak Başkent’te yaya öncelikli trafik kültürü maalesef hayata geçirilemedi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan uyarılar, yaya geçidi levhaları da kural tanımaz sürücüleri durdurmadı. Hürriyet Ankara, caddelerde yayaların karşıya geçerken nasıl zorlandıklarını tek tek fotoğrafladı.

GÖRDÜĞÜ HALDE YOL VERMİYOR

Yere çizilen çizgilere, ‘Yaya Geçidi’ levhalarına, ‘Önce Yaya’ ikonlarına rağmen birçok sürücü, yayaları gördüğü halde caddelerde yol vermiyor. Karşıya geçmek isteyen yayalar yaya geçitlerinde araçların arasına kendilerini atarak ya da koşarak geçmeye çalışıyor. Yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere tepki gösteren yayalar, araç sürücülerini uyarıları dikkate alarak daha duyarlı olmaya davet ediyor. Çok az olsa da bazı sürücüler yayalara yol verirken yayalar da onlara teşekkür ediyor.

İŞTE KENTTEKİ YAYA GEÇİTLERİNDEN MANZARALAR:

YOL VERMEYENLER

ENGELLİ KAZA TEHLİKESİ YAŞADI 

Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde engelli bir vatandaş akülü arabasıyla karşıdan karşıya geçmek için uzun süre bekledi. Yaya geçidinin ilk kısmını geçen engelli, geçidin ortasında da uzun süre bekledi. Onu gören bir araç durup yol verdi, kırmızı renkli bir başka araç ise aldırış etmeden geçip giderken, engelli, kaza tehlikesi yaşadı. Aynı caddede özel halk otobüsü, ticari taksi ve diğer bir araç sürücüsü de yayalara yol vermedi. 

‘Önce Yaya’ yerde kaldı


TAKSİ GÖRE GÖRE GEÇTİ 

Batıkent Batı Bulvarı’nda anne ve kızı karşıya geçmek için uzun bir uğraş verdi. Geçidin ilk kısmını koşarak geçen anne ve kızı gören ticari taksi sürücüsü, arkasında herhangi bir araç olmamasına rağmen böyle yol vermedi.

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

DAKİKALARCA DURMALARINI BEKLEDİ 

Numune Hastanesi’nin önündeki yaya geçidinde bir vatandaş, dakikalarca hızla gelen araçların kendisine yol vermesini böyle bekledi, araçların gelmediği esnada karşıya geçebildi. Aynı noktada başka bir sürücü, karşıya geçen baba kıza yol vermeyerek gitti. Diğer yayalar için de durum farklı olmadı.

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

KÜÇÜK ÇOCUKLARA RAĞMEN 

Hamamönü ve Hamamarkası arasında geçiş için yoğun olarak kullanılan Talatpaşa Bulvarı’ndaki yaya geçidinde birçok araç sürücüsü küçük çocuklarıyla karşıya geçmeye çalışan babaya ve diğer yayalara yol vermedi.

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

YOL VERENLER

Yayalara yaya geçitlerinde yol vermeyen araç sürücülerinin yanında kurallara uyan sürücüler de oldu.

DOLMUŞÇUYA TEŞEKKÜR

Talatpaşa Bulvarı’nda durmayan sürücülerin yanında durarak yayalara yol verenler de vardı. Yayalara yol veren dolmuş sürücüsüne yayalar böyle teşekkür etti.

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

KOŞAR ADIM KARŞIYA GEÇİŞ 

Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde bazı sürücüler yayalara yol verdi. Bazı yayalar yine de sürücülere güvenemeyerek koşarak karşıya geçti.

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Önce Yaya’ yerde kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2020 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Önce Yaya’ yerde kaldı haberi güncellenecektir.

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