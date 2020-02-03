‘Önce Yaya’ yerde kaldı

Türkiye’de trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi, Ankara Büyükşehir Belediyesi de (ABB) kentte yaya geçitlerinin olduğu yerlere ‘Önce yaya’ yazılı ikonlar yerleştirdi ancak Başkent’te yaya öncelikli trafik kültürü maalesef hayata geçirilemedi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan uyarılar, yaya geçidi levhaları da kural tanımaz sürücüleri durdurmadı. Hürriyet Ankara, caddelerde yayaların karşıya geçerken nasıl zorlandıklarını tek tek fotoğrafladı.

GÖRDÜĞÜ HALDE YOL VERMİYOR

Yere çizilen çizgilere, ‘Yaya Geçidi’ levhalarına, ‘Önce Yaya’ ikonlarına rağmen birçok sürücü, yayaları gördüğü halde caddelerde yol vermiyor. Karşıya geçmek isteyen yayalar yaya geçitlerinde araçların arasına kendilerini atarak ya da koşarak geçmeye çalışıyor. Yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere tepki gösteren yayalar, araç sürücülerini uyarıları dikkate alarak daha duyarlı olmaya davet ediyor. Çok az olsa da bazı sürücüler yayalara yol verirken yayalar da onlara teşekkür ediyor.

İŞTE KENTTEKİ YAYA GEÇİTLERİNDEN MANZARALAR:

YOL VERMEYENLER

ENGELLİ KAZA TEHLİKESİ YAŞADI

Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde engelli bir vatandaş akülü arabasıyla karşıdan karşıya geçmek için uzun süre bekledi. Yaya geçidinin ilk kısmını geçen engelli, geçidin ortasında da uzun süre bekledi. Onu gören bir araç durup yol verdi, kırmızı renkli bir başka araç ise aldırış etmeden geçip giderken, engelli, kaza tehlikesi yaşadı. Aynı caddede özel halk otobüsü, ticari taksi ve diğer bir araç sürücüsü de yayalara yol vermedi.



TAKSİ GÖRE GÖRE GEÇTİ



Batıkent Batı Bulvarı’nda anne ve kızı karşıya geçmek için uzun bir uğraş verdi. Geçidin ilk kısmını koşarak geçen anne ve kızı gören ticari taksi sürücüsü, arkasında herhangi bir araç olmamasına rağmen böyle yol vermedi.

DAKİKALARCA DURMALARINI BEKLEDİ

Numune Hastanesi’nin önündeki yaya geçidinde bir vatandaş, dakikalarca hızla gelen araçların kendisine yol vermesini böyle bekledi, araçların gelmediği esnada karşıya geçebildi. Aynı noktada başka bir sürücü, karşıya geçen baba kıza yol vermeyerek gitti. Diğer yayalar için de durum farklı olmadı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA RAĞMEN

Hamamönü ve Hamamarkası arasında geçiş için yoğun olarak kullanılan Talatpaşa Bulvarı’ndaki yaya geçidinde birçok araç sürücüsü küçük çocuklarıyla karşıya geçmeye çalışan babaya ve diğer yayalara yol vermedi.

YOL VERENLER

Yayalara yaya geçitlerinde yol vermeyen araç sürücülerinin yanında kurallara uyan sürücüler de oldu.

DOLMUŞÇUYA TEŞEKKÜR

Talatpaşa Bulvarı’nda durmayan sürücülerin yanında durarak yayalara yol verenler de vardı. Yayalara yol veren dolmuş sürücüsüne yayalar böyle teşekkür etti.

KOŞAR ADIM KARŞIYA GEÇİŞ

Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde bazı sürücüler yayalara yol verdi. Bazı yayalar yine de sürücülere güvenemeyerek koşarak karşıya geçti.