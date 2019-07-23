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Ankara Haberleri: Önce yaya ama...

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Önce yaya ama...

Beyza COŞKUN-Melike Ayça AYDEMİR
23.07.2019 - 15:53Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ana arterlerdeki yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazılı ikonlar yerleştirdi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan uyarı, kural tanımaz sürücüleri durdurmadı. Uyarının yer aldığı Meşrutiyet Caddesi’ndeki yaya geçidinde birçok sürücü yayalara yol vermeden geçip gidiyor.

Beyza COŞKUN-Melike Ayça AYDEMİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte ana caddelerde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere uyarı için yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazılı ikonlar yerleştirdi. Boya ile hazırlanan kabartmalı ikonlar da kural tanımayan araç sürücülerini durdurmaya yetmedi. Yıpranan ve tehlike oluşturan üst geçitlerin kaldırıldığı ve yaya geçişinin yoğun olduğu noktalardan olan Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde bazı sürücüler, yaya geçitlerine ve ‘Önce yaya’ yazısına dikkat etmiyor.

DUYARLI OLMAYA DAVET

Yayaları gördüğü halde caddede durmayıp ilerleyen bazı sürücüler, trafik kurallarına aldırış etmeyerek yol vermiyor. Karşıya geçmek isteyen yayalar yaya geçidinde araçların arasına kendilerini atarak, koşarak geçmeye çalışıyor. Yaya geçidinde durmayan sürücülere tepki gösteren yayalar, sürücüleri uyarıları dikkate alarak duyarlı olmaya davet ediyor.

Önce yaya ama...

488 TL CEZASI VAR

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan etti. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken buralardan geçen ya da geçmek üzere bulunan yayalara yavaşlayarak ya da durarak ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilen idari para cezası 488 TL olarak belirlendi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önce yaya ama... hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önce yaya ama... haberi güncellenecektir.

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