Önce yaya ama...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte ana caddelerde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere uyarı için yaya geçitlerine ‘Önce yaya’ yazılı ikonlar yerleştirdi. Boya ile hazırlanan kabartmalı ikonlar da kural tanımayan araç sürücülerini durdurmaya yetmedi. Yıpranan ve tehlike oluşturan üst geçitlerin kaldırıldığı ve yaya geçişinin yoğun olduğu noktalardan olan Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde bazı sürücüler, yaya geçitlerine ve ‘Önce yaya’ yazısına dikkat etmiyor.

DUYARLI OLMAYA DAVET

Yayaları gördüğü halde caddede durmayıp ilerleyen bazı sürücüler, trafik kurallarına aldırış etmeyerek yol vermiyor. Karşıya geçmek isteyen yayalar yaya geçidinde araçların arasına kendilerini atarak, koşarak geçmeye çalışıyor. Yaya geçidinde durmayan sürücülere tepki gösteren yayalar, sürücüleri uyarıları dikkate alarak duyarlı olmaya davet ediyor.

488 TL CEZASI VAR

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan etti. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken buralardan geçen ya da geçmek üzere bulunan yayalara yavaşlayarak ya da durarak ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilen idari para cezası 488 TL olarak belirlendi.