Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ön ödeme değişikliğini yargıya taşıdı

Ankara Haberleri: Ön ödeme değişikliğini yargıya taşıdı

ANKARA HABERLERİ

Ön ödeme değişikliğini yargıya taşıdı

Murat YILMAZ
16.11.2018 - 09:23Son Güncelleme :

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ismi CHP ve İYİ Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçen Mansur Yavaş, peşin ödeme yapan ön ödemeli doğalgaz abonelerine de zam yapılmasının önünü açan yönetmelik değişikliğini yargıya taşıdı.

Murat YILMAZ

Yavaş, avukatı Helin Menteşe aracılığıyla Danıştay’a ‘Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararının iptali istemiyle yürütmeyi durdurma davası açtı. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “Yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık. Düşünün bir depo akaryakıt parasını ödeyip satın alıyorsunuz ve zam gelince depoda kalan akaryakıtı ölçüp fark alıyorlar” dedi.

HEPSİNE DAVA HAKKI DOĞUYOR

Yeni düzenlemenin 900 bin aboneyi etkilediğine dikkat çeken Mansur Yavaş’ın avukatı Helin Menteşe de şu bilgileri verdi: “Ankara’da ön ödemeli sayaç kullanan yaklaşık 900 bin abone var. Hepsine dava hakkı doğuyor, bu hem mahkemeler için büyük bir iş yükü hem de devlete külfet demek. Bu düzenlemeye göre örneğin 1 Kasım’da metreküp fiyatı 1 TL olan doğalgazdan 100 TL’lik yükleme yapan bir abonenin 100 metreküp gaz hakkı olması gerekirken, yükleme işleminden sonra doğalgaza zam gelmesi ve doğalgazın metreküp fiyatının 2 TL olması halinde sayacında bulunan doğalgazı 50 metreküpe indiriliyor. Anayasa, yasa, temel hukuk ilkeleri ile idare hukukunun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme bu. Kaldı ki, aboneler aleyhine bir düzenleme getirilmesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a da aykırılık teşkil ediyor. Kurul kararı ile yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali gerekiyor. Yürütmeyi durdurma istemimizin kabulü halinde, ortaya çıkacak telafisi güç veya imkansız sonuçların engellenmesi mümkün.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Hurriyet.com.tr’nin Ankara haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Ankara haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde Ön ödeme değişikliğini yargıya taşıdı haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kaos ortamına müsaade etmeyiz

Kaos ortamına müsaade etmeyiz

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas’la Gazze'yi görüştü

Plan ve Bütçe Komisyonunda işgal tartışması

Plan ve Bütçe Komisyonunda 'işgal' tartışması

Uzmanlar ve Akademisyenler buluştu

Uzmanlar ve Akademisyenler buluştu

TSK ve ABD, Münbiç’te 3üncü devriye faaliyetini başlattı

TSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattı

Öztürk Yılmaz: Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadar

Öztürk Yılmaz: Mücadelemiz devam edecektir sonuna kadar

CHPlilerden ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçinin mezarına ziyaret

CHP'lilerden ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'nin mezarına ziyaret

Yerel haberler

Bakan Akar’dan bedelli açıklaması: 634 bin 415 gencimiz işlemlerini...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

16 Kasım 2018, Cuma
  • İmsak
    06:01
  • Guneş
    07:27
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:16
  • Akşam
    17:39
  • Yatsı
    19:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.