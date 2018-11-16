Ön ödeme değişikliğini yargıya taşıdı

Yavaş, avukatı Helin Menteşe aracılığıyla Danıştay’a ‘Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararının iptali istemiyle yürütmeyi durdurma davası açtı. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, “Yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık. Düşünün bir depo akaryakıt parasını ödeyip satın alıyorsunuz ve zam gelince depoda kalan akaryakıtı ölçüp fark alıyorlar” dedi.

HEPSİNE DAVA HAKKI DOĞUYOR

Yeni düzenlemenin 900 bin aboneyi etkilediğine dikkat çeken Mansur Yavaş’ın avukatı Helin Menteşe de şu bilgileri verdi: “Ankara’da ön ödemeli sayaç kullanan yaklaşık 900 bin abone var. Hepsine dava hakkı doğuyor, bu hem mahkemeler için büyük bir iş yükü hem de devlete külfet demek. Bu düzenlemeye göre örneğin 1 Kasım’da metreküp fiyatı 1 TL olan doğalgazdan 100 TL’lik yükleme yapan bir abonenin 100 metreküp gaz hakkı olması gerekirken, yükleme işleminden sonra doğalgaza zam gelmesi ve doğalgazın metreküp fiyatının 2 TL olması halinde sayacında bulunan doğalgazı 50 metreküpe indiriliyor. Anayasa, yasa, temel hukuk ilkeleri ile idare hukukunun temel ilkelerine aykırı bir düzenleme bu. Kaldı ki, aboneler aleyhine bir düzenleme getirilmesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a da aykırılık teşkil ediyor. Kurul kararı ile yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali gerekiyor. Yürütmeyi durdurma istemimizin kabulü halinde, ortaya çıkacak telafisi güç veya imkansız sonuçların engellenmesi mümkün.”