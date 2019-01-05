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Ankara Haberleri: Ömer için umut ol

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Ömer için umut ol

Mert Gökhan KOÇ
05.01.2019 - 14:02Son Güncelleme :

SSPE hastalığı nedeniyle 1 hafta içinde yatağa bağımlı hale gelen 19 yaşındaki Ömer Atasoy, kök hücre tedavisi ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Maddi imkânsızlıklarla mücadele eden Atasoy ailesi, Ömer’in tedavisini sürdürebilmek için destek bekliyor.

Mert Gökhan KOÇ

Kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit’e (SSPE) yakalanarak yürüme, konuşma, yutkunma gibi yetilerini kaybeden 19 yaşındaki Ömer Atasoy ve ailesi, yaklaşık 120 bin TL tutarındaki kök hücre tedavisi masrafları için yardım kampanyası başlattı. Üç ay önce başlayan kök hücre tedavisiyle Ömer’in yeniden sağlığına kavuşmak için umutlanan Atasoy ailesi, tedavi masrafları için tüm Türkiye’den destek bekliyor.

BİR HAFTADA HAYATINI KARARTTI

Hürriyet Ankara’nın da ‘Bir haftada hayatı karardı’ manşetiyle gündeme getirdiği, Ömer’in pençesine düştüğü SSPE hastalığının ilk belirtileri 2017’nin mayıs ayının başlarında ortaya çıktı. Bir hafta içinde durumunu kötüleştirerek Ömer’i yatağa bağımlı hale getiren hastalığın tek çaresi kök hücre tedavisi olarak tespit edildi. Ömer için harekete geçen Atasoy ailesi, kök hücre tedavisinin yapılması için geçen temmuz ayında tetkikleri yaptırdı ve oluşturulan raporlar Sağlık Bakanlığı’na gönderilerek tedavi için onay alındı.

HER SEANS 10 BİN TL

Ekim ayı sonunda İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan Ömer için Acıbadem Üniversitesi’nden gelen bir ekip kök hücre tedavisini uyguluyor. Kök hücre tedavisinin yanı sıra Ömer’e fizyoterapi de yapılıyor. İlk üç seansı tamamlanan tedavinin her bir seansının 10 bin TL tutarında olduğunu belirten baba İhsan Atasoy, “Tedavide tüm seanslar 120 bin TL tutacak. Bu yüzden Ömer’imize umut olmak için Ankara Valiliği’nin de onayıyla bir kampanya başlattık. Devlet büyüklerimizden ve tüm Türkiye’den destek bekliyoruz” diye konuştu.

HEM OKUYOR HEM DE STAJ YAPIYORDU

Aniden gelişen SSPE hastalığıyla birlikte yatağa bağımlı hale gelen Ömer Atasoy, Yenimahalle Şentepe’de yaşıyor ve Şentepe Meslek Lisesi’nin metal bölümünde okuyordu. Öğrenimini desteklemek için bir atölyede de staj yapan Ömer, eğer hastalığı yaşamasaydı geçtiğimiz yıl lise son sınıfa geçecekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ömer için umut ol hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ocak 2019 tarihinde saat 14 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ömer için umut ol haberi güncellenecektir.

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