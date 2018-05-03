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Ankara Haberleri: Ölüm Yolu’na demir bariyerli önlem

ANKARA HABERLERİ

Ölüm Yolu’na demir bariyerli önlem

Murat YILMAZ
03.05.2018 - 14:44Son Güncelleme :

Protokol Yolu’nun Pursaklar kesiminde son dokuz yılda 40 kişi karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Ankara kedisi Misketli uyarı levhası, orta refüje dikilen çalı ve ağaçlar da karşıdan karşıya geçişleri engelleyemeyince Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun ortasına demir bariyer döşendi.

Murat YILMAZ

 

Pursaklar’da son dokuz yılda 40 kişinin karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybettiği Protokol Yolu’nda yayaların geçişini önlemek için kalıcı önlem geldi. Yola daha önce konulan Ankara Kedisi Misket maskotun yer aldığı ‘Sayın yayalar can güvenliğiniz için lütfen yaya üst geçidini kullanınız’ yazılı uyarı levhalarına rağmen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını gerekçe göstererek hızla akan trafiğin içinden geçmeye çalışıyordu. Uyarı levhalarının etkili olmaması üzerine yola daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalı ve ağaçlar dikildi. Bu yöntem de yayaları caydırmayınca Büyükşehir Belediyesi, yayaların yoğun olarak kullandığı bölümdeki orta refüje demir bariyer döşedi. Demir bariyerli önlemin ardından vatandaşlar artık üst geçidi kullanmaya başladı. Üst geçidin daha önce çalışmayan asansörlerinin de çalışmaya başladığı görüldü.

ACILI BABA DA MÜCADELE VERİYORDU

Protokol Yolu olarak bilinen Özal Bulvarı’nın Pursaklar bölümü, yaşanan kazaların ardından vatandaşlar tarafından ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılıyordu. 2016’nın kasım ayında meydana gelen kazada 13 yaşındaki kızı Sude’yi kaybeden Hakan Kündüm de, orta refüje yaya geçişlerini engelleyici bariyer konulması için mücadele veriyordu. Pursaklar Belediye Meclis üyeleri Rüştü Biçer ve Hamdi Kesgin’den de destek alarak konuyu sürekli gündemde tutan Hakan Kündüm, “Nihayet çabalarımız netice verdi ve orta refüj tel çitlerle kapatıldı. Bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

HÜRRİYET ANKARA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Vatandaşlar tarafından ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılan Pursaklar’daki Protokol Yolu’nda 2009’dan, 2017’nin nisan ayına kadar yaya odaklı 206 kaza oldu. Kazalarda 40 kişi hayatını kaybederken 166 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazıları sakat kaldı. Hürriyet Ankara da yoldaki kazaların ardından önlem talebini, “Protokol çağrısı”, “Sudeler ölmesin”, “Ölüm yolu 40 can aldı” manşetleriyle defalarca gündeme getirdi.

Etiketler: BARIYER

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ölüm Yolu’na demir bariyerli önlem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ölüm Yolu’na demir bariyerli önlem haberi güncellenecektir.

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