Ölüm Yolu’na demir bariyerli önlem

Pursaklar’da son dokuz yılda 40 kişinin karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybettiği Protokol Yolu’nda yayaların geçişini önlemek için kalıcı önlem geldi. Yola daha önce konulan Ankara Kedisi Misket maskotun yer aldığı ‘Sayın yayalar can güvenliğiniz için lütfen yaya üst geçidini kullanınız’ yazılı uyarı levhalarına rağmen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını gerekçe göstererek hızla akan trafiğin içinden geçmeye çalışıyordu. Uyarı levhalarının etkili olmaması üzerine yola daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalı ve ağaçlar dikildi. Bu yöntem de yayaları caydırmayınca Büyükşehir Belediyesi, yayaların yoğun olarak kullandığı bölümdeki orta refüje demir bariyer döşedi. Demir bariyerli önlemin ardından vatandaşlar artık üst geçidi kullanmaya başladı. Üst geçidin daha önce çalışmayan asansörlerinin de çalışmaya başladığı görüldü.

Protokol Yolu olarak bilinen Özal Bulvarı’nın Pursaklar bölümü, yaşanan kazaların ardından vatandaşlar tarafından ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılıyordu. 2016’nın kasım ayında meydana gelen kazada 13 yaşındaki kızı Sude’yi kaybeden Hakan Kündüm de, orta refüje yaya geçişlerini engelleyici bariyer konulması için mücadele veriyordu. Pursaklar Belediye Meclis üyeleri Rüştü Biçer ve Hamdi Kesgin’den de destek alarak konuyu sürekli gündemde tutan Hakan Kündüm, “Nihayet çabalarımız netice verdi ve orta refüj tel çitlerle kapatıldı. Bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşlar tarafından ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılan Pursaklar’daki Protokol Yolu’nda 2009’dan, 2017’nin nisan ayına kadar yaya odaklı 206 kaza oldu. Kazalarda 40 kişi hayatını kaybederken 166 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazıları sakat kaldı. Hürriyet Ankara da yoldaki kazaların ardından önlem talebini, “Protokol çağrısı”, “Sudeler ölmesin”, “Ölüm yolu 40 can aldı” manşetleriyle defalarca gündeme getirdi.