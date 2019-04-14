Olanaksızlığa destek yağdı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) geleneksel etkinliği olan Uluslararası Bahar Şenliği’nin ‘teknik ve idari’ olanaksızlıklar nedeniyle iptal edildi. Rektörlükçe öğrencilere yapılan açıklamada, “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verildi. Bu gelişmenin ardından Twitter’dan ODTÜ Rektörlüğü’ne seslenen ünlü müzisyen Haluk Levent, “Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir-iki rock grubu da yanımda getiririm. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz. Haydi sayın Rektörüm!” iletisini paylaştı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Levent’in çağrısına, “Sevgili @haluk_levent ve ODTÜ’lü arkadaşlarım, Gelin şenliği ve konseri beraber yapalım. ODTÜ’nün hemen yakınında Uğur Mumcu Parkı’nda ağırlarız sizleri” yanıtını verdi. Taşdelen, “İptal gerekçesi buysa (maddi imkansızlık) ikinci önerimizi de yapalım; Şenlik yine ODTÜ’de, aynı yerlerinde ve her yıl olduğu gibi yapılsın. Maddi, teknik, tüm desteği belediye olarak biz verelim; biz karşılayalım. Bizim ODTÜ için her zaman olanağımız var!” şeklinde ikinci bir paylaşım da yaptı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK GELDİ

Levent ve Taşdelen’in açıklamalarının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla şenlikte ücretsiz sahne almak için gönüllü olduklarını açıkladı. Usta tiyatrocular Genco Erkal, Orhan Aydın, müzisyenler Sabahat Akkiraz, Niyazi Koyuncu, Selva Erdener, rock sanatçısı Aylin Aslım, piyanist Dengin Ceyhan, rapçi Şanışer, rock grubu Pera, tiyatrocu Müfit Can Saçıntı Twitter’daki paylaşımları ile ücret talep etmeden şenlikte sahne alabilecekleri paylaşımlarında bulundu.