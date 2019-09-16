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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
16.09.2019 - 14:47Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

TEHLİKELİ BİTKİLER

Hürriyet Ankara okuru Osman Duha Boduroğlu, bu fotoğrafı Gölbaşı’nın Hacılar Köyü’nden Haymana Yolu’na bağlandıktan bir-iki kilometre sonra çekmiş. Okurun şikâyeti şöyle: “Kavşağa yaklaşırken, bitkilerin uzunluğu iki metreyi geçiyor. Görüş açısını kapatan bitkiler nedeniyle her gün çok sayıda kaza oluyor. Daha önce yapılan şikâyet üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi bitkileri budamıştı ancak yine uzadı. Kavşağın her iki tarafında da tehlike yaratan bu bitkiler sökülerek başka yere nakledilmeli.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

HARİKALAR DİYARI’NIN TUVALETLERİ BERBAT HALDE

Hürriyet Ankara okuru Kenan Kızıl, Sincan Harikalar Diyarı’ndaki tuvaletlerin bakımsız ve sağlıksız olduğuna dikkat çekerek, şikâyetini şöyle artarmış: “Lavabolar kırık dökük, paslı ve kirli. Tuvalet içlerinin kirliliği, görenlerin midesini bulandırıyor. Harikalar Diyarı’nda kirli tuvalet istemiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KOKU VE SİNEKLER CANIMIZA YETTİ

İsminin gizli kalmasını isteyen Hürriyet Ankara okuru, Mamak’a bağlı Şehit Hakkı Çelik Sokak’ta yaşanan konteyner sorununu şöyle anlatmış: “Çöp konteynerlerin kapakları sürekli açık kalıyor. Güya konteynerin yeri sabit olsun diye korkuluk yaptılar ama bir gün bile yerine konmuyor. Temizlik şirketi elemanlarına ise laf anlatılamıyor. Konteynerleri kendimiz de yerine çekemiyoruz çünkü fren pedalları kırıldığı için hareket etmiyor. Ayrıca Mamak Belediyesi, konteynerlerin ne bakımını ne de doğru dürüst temizliğini yapıyor. Koku ve sinekler canımıza yetti, illallah ettik.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AKŞAMLARI YÜRÜMEK İMKÂNSIZ

İsminin gizli kalmasını isteyen Hürriyet Ankara okuru, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki (İstanbul Yolu) Yenimahalle Koşu Yolu Parkı’nın aydınlatma sorununa dikkat çekmiş. Okur, “Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki spor parkına her 15-20 metre aralıklarla elektrik aydınlatma direkleri dikilmiş ama hiçbiri yanmıyor. Burda spor yapmayı bırakın, akşam yürümek bile imkânsız” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SEYYAR SATICILARLA MÜCADELE EDEMİYORUZ

Keçiören’in Uyanış Mahallesi’nden isminin gizli kalmasını isteyen bir Hürriyet Ankara okuru ise seyyar satıcılardan dert yanıyor: “1101. Sokak’taki seyyar satıcıları belediyeye defaten şikâyet etmemize rağmen hiçbir sonuç alamıyoruz. Gürültüyle mücadele etmekten bıktık.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇÖPLERİNİ TEMİZLEMEDEN GİDİYORLAR

İsminin gizli kalmasını isteyen Hürriyet Ankara okurunun uyarısı ise duyarsız vatandaşlar için: “Koru Fatih Sultan Parkı’nda çardaklarda oturan insanlar ne yazık ki yedikleri ve içtiklerinin çöplerini temizlemeden gidiyorlar. Temizlik yapan arkadaşlara saygısızlık yapıyorlar. Giderken temizleseler olmaz mı?”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Eylül 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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