Okurların gözünden Ankara Sokakları

DÜKKÂNLARA TAŞ FIRLIYOR

Ostim OSB’de, Cevat Dündar Caddesi’nin stadyum önündeki bölümünde Kurban Bayramı öncesi kanal çalışması yapıldığını ancak yolun halen asfaltlanmadığını belirten okur, “Üzerine çakıl döküp gittiler. Cadde esnafı olarak, dükkânlarımızın önünden geçerken cama taş fırlatan araçlar nedeniyle mağduruz. Yoldan geçen yayalara da taş isabet ediyor. Bir an önce asfalt bekliyoruz” diyor.

DERİN ÇUKUR

Alacaatlı Mahallesi 4820. Cadde’de aylar önce yol boyu yapılan kazı çalışmasının üzerinin kapatılmadığına dikkat çeken okur ise isyan ediyor: “Çukur o kadar derinleşti ki artık arabalara zarar veriyor ve kazalara sebep oluyor. Acilen asfalt yaması yapılmasını istiyoruz.”

İLGİLENEN YOK!

ANITTEPE’deki bozuk kaldırıma dikkat çeken bir okurumuz ise, şikâyetini şöyle aktarıyor: “Gençlik Caddesi’nden Şehit Gönenç Caddesi’ne girişte (takriben 5 metre mesafede) sol tarafta bulunan kaldırım 7-8 aydır önceden çalışma yapılmış olduğundan üstü toprakla örtülmüş vaziyette. İnsanlar her gün önünden geçtiği halde kimse umursamıyor. Belediye yetkilileri de hiç ilgilenmiyor.”

KIŞ GELMEDEN ASFALT GELSİN

Çankaya’dan okur Mehmet Kaya, “İlker Caddesi’ni 108. Sokak’a bağlayan yol düzeltildi fakat aylardır asfalt bekliyoruz. Kışın burada ulaşım imkânsız hale gelebilir” uyarısında bulunmuş.