Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇATILAR BİLE ÇÖP İÇİNDE

“Kızılay Karanfil Sokak’taki binanın çatısının fotoğrafını çeken ve Okur Hattı’na gönderen bir kent sakini, “Ankara’nın sokaklarını geçtik, çatıları bile çöplük oldu artık. Belediyenin ilgisi, çabası yetmedi. Vatandaşın da daha duyarlı davranması gerekiyor” diyor.

AKŞAMLARI PARKA GİREMİYORUZ

“Çankaya Portakal Çiçeği Vadisi’nden seslenen bir Hürriyet Ankara okuru, şunları söylemiş: “Ansera Migros karşısındaki yol boyunca yer alan Hülya Park’taki ağaçlar çok büyüdüğü için akşamları etraf çok kuytu oluyor. Yanındaki merdivenler gayet güzel aydınlatıldı. Rahatça inip yürüyoruz. Genelde akşamları oralarda yürüyüş yapıyoruz ama parka giremiyoruz, çünkü aydınlatma yetersiz. Burada sık sık kavga oluyor. Gençler arabalarıyla yolda patinaj çekiyorlar. Geçen gece silah atıldı. Ayrıca ağaçlar çok uzadığı için yağmurda ve rüzgârda kırılıyor. Acaba o parka bir bakılamaz mı?”

ASKİ’NİN AÇTIĞI ÇUKUR KAPATILMADI

Çayyolu Konutkent Mahallesi 2983. Cadde’de ASKİ’nin açtığı çukurun kapatılmadığını söyleyen okurumuz Mehmet Gürer, “Bu çukurun kapatılması için defalarca bildirmemize rağmen bir işe yaramadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bu yola müdahale etmesini bekliyoruz” diyor.

DÜZENLEME YAPILIP AĞAÇ DİKİLMELİ

“Batıkent’teki çevre kirliliğine dikkat çeken bir okurumuz ise, şu çağrıda bulunmuş: “Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Uğur Mumcu Mahallesi 1617. Cadde kenarı Hülya Kent EK56 Sitesi’nin girişindeki alan yıllardır kaderine terk edildi. Bu alana ağaç dikilip, peyzaj uygulanarak yakınındaki park alanından sulama suyu tesisatı çekilmesini istiyoruz.”