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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
25.08.2019 - 16:20Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

ÇATILAR BİLE ÇÖP İÇİNDE

“Kızılay Karanfil Sokak’taki binanın çatısının fotoğrafını çeken ve Okur Hattı’na gönderen bir kent sakini, “Ankara’nın sokaklarını geçtik, çatıları bile çöplük oldu artık. Belediyenin ilgisi, çabası yetmedi. Vatandaşın da daha duyarlı davranması gerekiyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AKŞAMLARI PARKA GİREMİYORUZ

“Çankaya Portakal Çiçeği Vadisi’nden seslenen bir Hürriyet Ankara okuru, şunları söylemiş: “Ansera Migros karşısındaki yol boyunca yer alan Hülya Park’taki ağaçlar çok büyüdüğü için akşamları etraf çok kuytu oluyor. Yanındaki merdivenler gayet güzel aydınlatıldı. Rahatça inip yürüyoruz. Genelde akşamları oralarda yürüyüş yapıyoruz ama parka giremiyoruz, çünkü aydınlatma yetersiz. Burada sık sık kavga oluyor. Gençler arabalarıyla yolda patinaj çekiyorlar. Geçen gece silah atıldı. Ayrıca ağaçlar çok uzadığı için yağmurda ve rüzgârda kırılıyor. Acaba o parka bir bakılamaz mı?”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ASKİ’NİN AÇTIĞI ÇUKUR KAPATILMADI

Çayyolu Konutkent Mahallesi 2983. Cadde’de ASKİ’nin açtığı çukurun kapatılmadığını söyleyen okurumuz Mehmet Gürer, “Bu çukurun kapatılması için defalarca bildirmemize rağmen bir işe yaramadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bu yola müdahale etmesini bekliyoruz” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

DÜZENLEME YAPILIP AĞAÇ DİKİLMELİ

“Batıkent’teki çevre kirliliğine dikkat çeken bir okurumuz ise, şu çağrıda bulunmuş: “Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Uğur Mumcu Mahallesi 1617. Cadde kenarı Hülya Kent EK56 Sitesi’nin girişindeki alan yıllardır kaderine terk edildi. Bu alana ağaç dikilip, peyzaj uygulanarak yakınındaki park alanından sulama suyu tesisatı çekilmesini istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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