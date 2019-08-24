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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
24.08.2019 - 10:16Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

BAĞLICA BULVARI’NDA YAYA İKİNCİ PLANDA

Hürriyet Ankara okuru Hüseyin Akıș, “Yayaların, Bağlıca Bulvarı’nda yolun karşısına geçmesine imkân yok” diyor.

Okur, şikâyet ve talebini şöyle aktarıyor: “Bağlıca Bulvarı, kent içinde otoyol mantığı ile yapıldığından yaya geçidi yok. Birkaç noktadaki yaya geçitlerinde ise emniyet tedbirleri alınmamış ve bu yüzden çok tehlikeli. Her 250 metrede bir ışıklı, hız kesici ve boyalı yaya geçidi istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

TRAFİĞİ ÇOK KALDIRIMI YOK

Bir okur, Eskişehir Yolu’nu Sincan’a bağlayan Bağlıca Zirve Caddesi’nin kaldırım sorununa dikkat çekiyor: “Caddede, yoğun otomobil ve hafriyat kamyonu trafiğine rağmen yaya kaldırımı yok.”

NOT: Zirve Caddesi’nde 3 kreş ve 2 ilkögretim okulu yapıldı. Ayrıca aquapark var.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

GÖKÇE PARKI ZİFİRİ KARANLIK

Çankaya 100. Yıl’daki Gökçe Parkı’nın aydınlatma sorununa dikkat çeken bir okur, “Parkın lambaları aylardır yanmıyor. Semt sakini olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Mavi Masa hattını beş kez aradım ama sonuç alamadım. Park zifiri karanlık, köpekler sürekli saldırıyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KORKUYORUZ!

Hürriyet Ankara Whatsapp Şehir Hattı’na gelen bir başka aydınlatma sorununu ise okur şöyle aktarıyor:  “Dumlupınar Bulvarı’nın Konutkent Kavşağı ile Başkent Üniversitesi Kavşağı arasındaki lambalar, son birkaç gündür yanmıyor. Cadde üzerinde otobüs durakları da var. Gidiş-gelişlerde hem zorlanıyoruz hem de korkuyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ARAÇLAR YÜZÜNDEN OTOBÜS YANAŞAMIYOR

Okur Metin Çelik, “Gökkuşağı Caddesi’nde bulunan 12829 numaralı otobüs durağına park etmiş olan iki araç yüzünden otobüsler aylardır durağa yanaşamıyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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