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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
21.08.2019 - 17:10Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

MANZARAYA SAZLIK ENGELİ
Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Ankara okuru Ercan Alanur, bu fotoğrafı Gölbaşı Mogan Park’ta çekmiş ve şöyle demiş: “Mogan Gölü’nü ve kuşları izlemek için konulan seyir dürbününün önü, uzun sazlıklarla kaplı. Başkent Ankara’da gidilebilecek birkaç su kenarından biri olan Mogan Gölü’nün böyle bakımsız ve kendi haline bırakılması bizleri üzüyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okur Ercan Alanur, gezmek için gittikleri İzmir’den de bir fotoğraf göndermiş. “Seyir dürbünü işte böyle olmalı” demiş.

ALEM YAPIYORLAR KAVGA EDİYORLAR

Çankaya’nın Oran Mahallesi’nden bir okur, “Tam bir rezillik” diye özetlediği şikâyetini şöyle aktarıyor: “Esat Özoğuz Sokak’taki evimin önünde (Panora AVM’nin karşısı), arabalarla gelip masa kuran, kamyonetin kasasında içki içenlerden artık bıktık, usandık. Hoparlörü sonuna kadar açıp, tahammül edilmez gürültü yapıyorlar. Üstüne kavga edip, silahla ateş açıyorlar. Bu şahıslar, bir ay kadar önce yangın da çıkardılar ve itfaiye gelip söndürdü. Burası şehrin göbeği ama kimse müdahale etmiyor. Tam bir rezillik.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SEYYAR İSYANI

Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nden bir okurumuz da seyyar satıcılardan dert yanıyor: “Mahallemiz, seyyar satıcıların işgali altında. Her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında düzenli olarak bizi hayattan soğutuyorlar. Gürültüyle mücadele konusunda belediye ne yazık ki yetersiz kalıyor. Defalarca şikâyet etmemize rağmen hiçbir girişimde bulunulmadı.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 17 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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