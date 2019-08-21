Okurların gözünden Ankara Sokakları

MANZARAYA SAZLIK ENGELİ





Hürriyet Ankara okuru Ercan Alanur, bu fotoğrafı Gölbaşı Mogan Park’ta çekmiş ve şöyle demiş: “Mogan Gölü’nü ve kuşları izlemek için konulan seyir dürbününün önü, uzun sazlıklarla kaplı. Başkent Ankara’da gidilebilecek birkaç su kenarından biri olan Mogan Gölü’nün böyle bakımsız ve kendi haline bırakılması bizleri üzüyor.”

Okur Ercan Alanur, gezmek için gittikleri İzmir’den de bir fotoğraf göndermiş. “Seyir dürbünü işte böyle olmalı” demiş.

ALEM YAPIYORLAR KAVGA EDİYORLAR

Çankaya’nın Oran Mahallesi’nden bir okur, “Tam bir rezillik” diye özetlediği şikâyetini şöyle aktarıyor: “Esat Özoğuz Sokak’taki evimin önünde (Panora AVM’nin karşısı), arabalarla gelip masa kuran, kamyonetin kasasında içki içenlerden artık bıktık, usandık. Hoparlörü sonuna kadar açıp, tahammül edilmez gürültü yapıyorlar. Üstüne kavga edip, silahla ateş açıyorlar. Bu şahıslar, bir ay kadar önce yangın da çıkardılar ve itfaiye gelip söndürdü. Burası şehrin göbeği ama kimse müdahale etmiyor. Tam bir rezillik.”

SEYYAR İSYANI

Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nden bir okurumuz da seyyar satıcılardan dert yanıyor: “Mahallemiz, seyyar satıcıların işgali altında. Her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında düzenli olarak bizi hayattan soğutuyorlar. Gürültüyle mücadele konusunda belediye ne yazık ki yetersiz kalıyor. Defalarca şikâyet etmemize rağmen hiçbir girişimde bulunulmadı.”