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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
19.08.2019 - 15:56Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara Whatsapp Şehir Hattı, okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, tespit ettikleri sorunları fotoğraflayarak gönderiyor, çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

MAHALLENİN KORKU TÜNELİ

Çankaya’ya bağlı Emek Mahallesi’nde, Bahçe Sokak’ta bulunan ‘Bahçe Sokak Çocuk Parkı’nın halinin içler acısı olduğunu belirten okurumuz Ömür Bakır, şunları söylemiş: “Park çöpten geçilmiyor. Belediye temizliğe gelmiyor. Çocuklar için konulan oyun grupları ve duvarlara sprey boyalarla yazılar yazılmış. Parkın girişinde inşaat atıkları, yerlerdeyse çöpler var. Burada içki içiliyor. Mahalle sakinleri çocuğunu bu parka götüremiyor. Park, adeta korku tüneline döndü. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMLAR YARIM KALDI

“Kırkkonaklar Mahallesi 301 ve 302. sokaklardaki kaldırım çalışmalarının yarım kaldığını belirten bir Hürriyet Ankara okuru, çektiği fotoğrafı Okur Hattı’na göndermiş ve “Topraklı yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Kimse ilgilenmiyor” demiş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KAZIP BIRAKTILAR

Meşrutiyet Caddesi ile Mediha Eldem Sokak köşesinin ENERJİSA ekibi tarafından yaklaşık 20 gün önce kazıldığını ve öylece bırakıldığını belirten okurumuz Halit Uçar, “Bu köşebaşında bazı kazalar yaşandı. Düzeltilmesini istiyoruz” demiş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SOLA DÖNÜŞ İÇİN YOL AÇILMALI

“Çiğdem Mahallesi 1516. Sokak’ta sola dönüş yolunun kapalı olduğunu belirten Hidayet Koçak, “Daha geniş bir yol açılırsa ileriden sola dönmeye gerek kalmayacak” önerisinde bulunmuş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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