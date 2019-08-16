Okurların gözünden Ankara sokakları

BİLKENT BULVARI İÇİN ÇAĞRI

Bilkent Şehir Hastanesi için Bilkent Bulvarı’nda yapılan yol ve köprü çalışmalarından sonra bulvarda yarım kalan yerler olduğuna dikkat çeken ve buraları fotoğraflayan okurumuz Hulusi Kılıç yaşanan sıkıntıları şöyle anlatmış: “Yolun bozuk olması her gün yoldan geçmek zorunda olan binlerce aracı yıpratıyor ve araçların ömrünü kısaltıyor. Ayrıca geceleri aydınlatma direklerindeki lambalar yanmıyor, yol yeterince aydınlatılmıyor. Bu durum yoldan geçebilecek yayaların hayatını tehlikeye atabilir.”

YILLARDIR SONUÇ ALAMADIK

İşçi Blokları Mahallesi 1538. Cadde ile 1516. Cadde bağlantısını sağlayan yolun, bölgedeki gecekondu yıkılmadığı için açılamadığını belirten bir Hürriyet Ankara okuru, şunları söylemiş: “Yıllardır mücadele ediyoruz fakat hiçbir sonuç alınamadı. Bu metruk bölgede uyuşturucu ve alkol tüketiliyor, hırsızlık ve fuhuş yapılıyor. İnsanlar ana caddeye güvensiz, çamurlu, patika yollardan ulaşmaya çalışıyor.” Çankaya, Konutkent Mah. Konutkent Bir Sitesi cadde ve sokaklarında geri dönüşebilir atıkların bırakılabileceği konteyner ya da kumbara olmadığını belirten okurumuz, “Yetkililer bu konuyla ilgilenmeli” diyor.

TEMELLİ’YE OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILSIN

Koru Metrosu’ndan Temelli’ye EGO otobüs seferlerinin artırılmasını talep eden okurumuz, durakta otobüs bekleyen vatandaşların fotoğrafını çekerek taleplerini şu sözlerle dile getiriyor: “Bayramlarda, hafta sonlarında sadece 4 sefer otobüs var. Vatandaş kaldırım kenarında oturmaktan helak oluyor, rezillik diz boyu. Mağduruz, seferlerin çoğaltılmasını istiyoruz.”

ASFALTTA ÇÖKME VAR

Seyranbağları'nda asfalttaki çökmeyi fotoğraflayan okurumuz, “Şehit Macit Ağaca Sokak yakınlarında asfaltta çökme var. Belediyeyi aradım ancak 3 hafta geçmesine rağmen kimse gelip bakmadı” diyor.

ÇİĞDEM’DEKİ ÇUKURLAR KAPATILSIN

Çiğdem Mahallesi 1589. Sokak’ta çok sayıda çukur olduğunu belirten Hürriyet Ankara okuru, “Bu çukurlar kapatılırsa çok iyi olur. Yetkililer ilgilenmeli” çağrısında bulunmuş.