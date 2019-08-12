Okurların Gözünden Ankara Sokakları

BU NASIL BİR TEZGÂHTIR

Hürriyet Ankara okuru, bu fotoğrafları kentin merkezi Kızılay’da çekmiş. Atatürk Bulvarı üzerinde, “Bir dakika bakar mısınız?” diyerek çevirdikleri vatandaşlara, Atatürk ve Türk bayrağının fotokopicide çoğaltılmış resimlerini uzatan kişiler olduğuna dikkat çeken okur, şikâyetini şöyle aktarıyor:

TEZGAHIN ADI ‘YARDIM’

“Önce yol kesiyorlar, sonra da insanlara uzattıkları Atatürk ve Türk bayrağı resimlerine karşılık, ‘Engelliler için’, ‘Çocuklar için’ diyerek para istiyorlar. Ortada ne bir makbuz var, ne de ‘yardım’ adı altında aldığı paraya dair bir yazı. Bu nasıl bir tezgâhtır, bunlar tam bir şebeke.

EMNİYET VE BELEDİYEYE ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Mavi Masa birimini arayarak, durumu bildirdim. Ayrıca bu şahıslar hakkında Ankara emniyet Müdürlüğü de harekete geçmeli, ‘dolandırıcılıktan’ işlem yapmalı. Yoksa bu şahıslar, ellerini kollarını sallayarak insanların manevi duygularıyla oynamaya devam edecekler.

Hürriyet Ankara, 21 Nisan 2017’de “FOTOKOPİ TEZGÂHI” manşetiyle aynı soruna dikkat çekmişti.







Hürriyet Ankara okurları kentin farklı noktalarındaki yaya kaldırımlarıyla ilgili yaşadıkları sorunlara çözüm bekliyor.

OKUL VAR KALDIRIM YOK

Bağlıca Zirve Caddesi’ne yaya kaldırımı talep eden bir okurumuz, ”Eskişehir Yolu’nu Sincan’a ve Ahi Mesut Mahallesi’ne bağlayan Bağlıca Zirve Caddesi’nde 7 gün 24 saat yoğun otomobil ve hafriyat kamyonu trafiğine rağmen yaya kaldırımı yok. Cadde üzerinde 3 kreş ve 2 ilkögretim okulu yapıldı” diyor.

KALDIRIM TOZ TOPRAKLA ÖRTÜLDÜ

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Anıttepe’de toz ve toprakla örtülen kaldırıma dikkat çeken bir okurumuz ise, “Gençlik Caddesi’nden Şehit Gönenç Caddesi’ne girişte takriben 5 metre mesafede sol tarafta bulunan kaldırım 7-8 aydır önceden çalışma yapılmış olduğundan üstü toprakla örtülmüş vaziyette duruyor. İnsanlar her gün önünden geçtiği halde kimse umursamıyor. Belediye yetkilileri de hiç ilgilenmiyor” sözleriyle şikayetini dile getirdi.

OTOPARK KALDIRIMA TAŞTI

Yaya kaldırımların park eden araçlardan şikayet eden bir okurumuz da şikayetini şu sözlerle anlatıyor: “Etlik Emlak Bankası Blokları’nda beyaz araç bir aydır kaldırım üzerinde hareketsiz duruyor. Kaldırım kapalı yanındaki kişi de aradan geçişi engelliyor. Yaya sadece yolun ortasından gidebiliyor.”

YILLARDIR İZİNSİZ KURBAN KESİLİYOR

Altındağ’da Gültepe Mahallesi 727. Cadde’de yıllardır izinsiz kurban kesimi yapıldığını belirten bir okurumuz şikayetini, “Yıllardır izinsiz, sağlıksız koşullarda Bakanlık denetiminde olmayan gizli kurban kesimi yapılıyor. Bu durumu ne kadar şikayet ettiysek de çare bulamadım. 153 zabıtaya şikayet ediyorum zabıta gelip adamlarla toklaşıp gidiyor. Polise gidiyorum bizim işimiz değil diyorlar. Altındağ zabıtasına gidiyorum bizi döner bıçaklarıyla kovalıyolar diyorlar” sözleriyle anlatıyor.

KANALİZASYON ÇALIŞMASI BİTMİYOR

Çankaya Güzeltepe Mahallesi Sedat Simavi Sokak’taki kanalizasyon sorununu fotoğraflayan bir okurumuz ise şikayetini şu sözlerle anlatıyor: “No:88’de sakini olduğumuz sitenin yıllardır bitmeyen kanalizasyon problemi var. Her gün sabah, akşam vidanjör ile çekilerek idare edilmek isteniyor. Yıllarca site olarak Büyükşehir Belediyesi’ne, ASKİ’ye başvurmamıza rağmen çözüm sunmadılar. İşin tuhaf yanı aynı sokakta 200 metre ilerimizde Mesa Blokları için kanalizasyon çalışması sürdürüyorlar.”