Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIM OTOPARK OLDU

Ayrancı’da yaşanan kaldırım işgaline dikkat çeken bir okurumuz, “Ayrancı Güvenevler Mahallesi’ndeki (Gelincik Sokak ile Gülden Sokak’ın kesiştiği nokta)Demet ve Çağ apartmanları sakinleri, kendileri için kaldırımı işgal ederek park yeri yapmışlar. Ayrıca Çankaya Belediyesi’nin banklarını da bahçelerinin içine koymuşlar” sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

YÜRÜME YOLU ÇUKURLA DOLU

Çukurambar’daki bir parkın kenarında yayalar için ayrılan kaldırımların kullanılamaz duruma gelmesinden şikâyet eden bir okurumuz derin çukurlara dikkat çekerek, “1426. Cadde ile 1435. Sokak kesişimindeki park kaldırımları yıllardır yapılmıyor. Cadde ve sokak derin çukurlarla ve kum tepecikleriyle dolu. Yetkililerin gerekli kaldırım ve asfalt çalışmasını yapmasını rica ediyoruz” diyor.



NE LAMBA VAR NE DE TABELA

Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi ve 393. Cadde’nin kesiştiği dört yal ağzında trafik kazaları önlemek için tabela ve trafik lambası talep eden bir okurumuz, “Dört yol ağzındaki ana caddede ne bir trafik lambası ne de tabela var. Pek çok kez burada kaza oldu. Çünkü kimse kimseye yol vermiyor. Herkes geçmek istiyor. Buraya hem yayalar için hem de araçlar için trafik lambası konulmalı” diyor.

BİR YERİMİZİ KIRMAMIZ BEKLENİYOR

Çankaya Hoşdere Caddesi ile Yaylagül sokaklarının kesişim noktasında (17 numaralı apartman önü) bulunan yoldaki yarığa dikkat çeken okurumuz, “Mavi Masa’ya da bildirim yaptık. Çankaya Belediyesi sorumluluğunda olduğuna dair mesajla cevap verdiler. Çankaya Belediyesi’ne bildirdik hiçbir yanıt alamadık. Eskiden iyi kötü ‘ilgili birime iletildi’ diye cevap verirlerdi. Birisinin bir yerlerini kırması bekleniyor herhalde” sözleriyle yetkililerden yardım bekliyor.