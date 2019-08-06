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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
06.08.2019 - 15:17Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIM OTOPARK OLDU

Ayrancı’da yaşanan kaldırım işgaline dikkat çeken bir okurumuz, “Ayrancı Güvenevler Mahallesi’ndeki (Gelincik Sokak ile Gülden Sokak’ın kesiştiği nokta)Demet ve Çağ apartmanları sakinleri, kendileri için kaldırımı işgal ederek park yeri yapmışlar. Ayrıca Çankaya Belediyesi’nin banklarını da bahçelerinin içine koymuşlar” sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YÜRÜME YOLU ÇUKURLA DOLU

Çukurambar’daki bir parkın kenarında yayalar için ayrılan kaldırımların kullanılamaz duruma gelmesinden şikâyet eden bir okurumuz derin çukurlara dikkat çekerek, “1426. Cadde ile 1435. Sokak kesişimindeki park kaldırımları yıllardır yapılmıyor. Cadde ve sokak derin çukurlarla ve kum tepecikleriyle dolu. Yetkililerin gerekli kaldırım ve asfalt çalışmasını yapmasını rica ediyoruz” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları


NE LAMBA VAR NE DE TABELA

Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi ve 393. Cadde’nin kesiştiği dört yal ağzında trafik kazaları önlemek için tabela ve trafik lambası talep eden bir okurumuz, “Dört yol ağzındaki ana caddede ne bir trafik lambası ne de tabela var. Pek çok kez burada kaza oldu. Çünkü kimse kimseye yol vermiyor. Herkes geçmek istiyor. Buraya hem yayalar için hem de araçlar için trafik lambası konulmalı” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BİR YERİMİZİ KIRMAMIZ BEKLENİYOR

Çankaya Hoşdere Caddesi ile Yaylagül sokaklarının kesişim noktasında (17 numaralı apartman önü) bulunan yoldaki yarığa dikkat çeken okurumuz, “Mavi Masa’ya da bildirim yaptık. Çankaya Belediyesi sorumluluğunda olduğuna dair mesajla cevap verdiler. Çankaya Belediyesi’ne bildirdik hiçbir yanıt alamadık. Eskiden iyi kötü ‘ilgili birime iletildi’ diye cevap verirlerdi. Birisinin bir yerlerini kırması bekleniyor herhalde” sözleriyle yetkililerden yardım bekliyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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