Okurların gözünden Ankara Sokakları

ARAÇ PARK ETMEK İÇİN BETON DUBALARI KIRIYORLAR
Hürriyet Ankara okuru, Bahçelievler 69. Sokak’tan aktarıyor:
KALDIRIMLAR YÜRÜNEMEZ HALDE
“Kaldırımlarda bulunan beton dubaları, kafe müşterilerinin araçlarını park etmek için bir bir kırıyorlar. Yerinden söktükleri beton dubaları, ağaç diplerine atıyorlar. Kaldırımlar, yürünemez halde.
‘SEÇİM SONRASI’ DENİLMİŞTİ
31 Mart yerel seçimleri öncesinde ‘Bahçelievler ve Emek mahallelerini çok ihmal ettik, seçim sonrası ilgileneceğiz’ diyen Çankaya Belediyesi’nden, hâlâ beklenen ilgi ve iyi hizmeti alamıyoruz. Muhtarımız da yetersiz kalıyor.”
ANKARA’DA YAYA OLMAK TAM BİR EZİYET
Eskişehir Yolu’nda, Armada AVM’nin önünde yer alan yürüyen merdivenler bir kez daha şikâyet konusu oldu.
Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca yer verdiği yürüyen merdivenlerinin yine çalışmadığına dikkat çeken okurumuz, “Yayaların, yolun karşısına geçmeleri için tek seçeneği olan üst geçitte; hasta, yaşlı, engelli ve bebekli biriyseniz işiniz zor. Bu merdivenler aylardır çalışmıyor. Ankara’da yaya olarak yaşamak tam bir eziyet” diyor.
RÖGAR TIKANDI ÇOCUK HASTALANDI
Çankaya’nın Gaziosmanpaşa semtinden bir okur, “Kazım Özalp Mahallesi 15. Sokak’taki kapımızın önünde rögar tıkanıklığı var. İki yaşındaki çocuğum hastalandı. Beş aydır aramadığım yer kalmadı. Dilekçede verdim fakat kimse ilgilenmiyor” diye isyan ediyor.
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