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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
29.07.2019 - 13:19Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

DİKMEN VADİSİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Hürriyet Ankara okuru, bu fotoğrafı Dikmen Vadisi’nde çekmiş ve şikâyetini -özetle- şöyle aktarmış: El feneri ve cep telefonu

“Dikmen Vadisi 2. Etap, karanlığa gömülmüş durumda. Akşamları insanlar el fenerleri ve cep telefonlarının ışığıyla yürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Masa hattını aramamıza rağmen hâlâ aydınlatmamız yok.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

CAMLAR PATLIYOR

“Gökkuşağı Kamu Pazarı’nın (Milli Kütüphane karşısı) camları kendi kendine patlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu işe bir el atması lazım.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BİTMEYEN ALTYAPI ÇALIŞMASI PERİŞAN ETTİ

Çayyolu’ndan bir okurumuz, “Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nda 35 gündür bitirilemeyen 200 metrelik altyapı çalışması mahalle sakinleri ve esnafı perişan etti” demiş ve eklemiş: “Bir an önce bitmesi dileğiyle.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

İNSANLAR NEREDEN YÜRÜYECEK?

Ankaralıların en çok şikâyet ettikleri konulardan biri de şu: “Kaldırımdaki engeller.” Çankaya Uğur Mumcu Caddesi ile Küpe Sokak’ın kesişimindeki yaya kaldırımını fotoğraflayıp Hürriyet Ankara Whatsapp Şehir Hattı’na ileten okurumuz, “Kaldırımın orta yerine kondurulan ve üzerinde ‘DİKKAT YÜKSEK GERİLİM’ yazan pano, yaya geçişini engelliyor. Peki, insanlar nereden yürüyecek? Gülelim mi ağlayalım mı?”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

EL ARABASI İLE DİLENDİRİLİYOR

BU fotoğraf, Bahçelievler 3. Cadde’de çekilmiş. Fotoğrafı çeken okurumuzun iddiası şöyle: “Bu yaşlı kadın her gün el arabası ile getirilip, dilendiriliyor. Yaşlı kadını getiren kişiyi, cebinden tomarla para çıkartıp sayarken gördüm. Genellikle cuma günleri cadde üzerine bırakılıyor. Çankaya Belediyesi’ni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı defalarca arayıp şikâyette bulunmama rağmen bir sonuç alamadım.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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