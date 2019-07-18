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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
18.07.2019 - 16:57Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

METRO ÇIKIŞI ÇAMUR İÇİNDE

“YENİMAHALLE Macunköy Metrosu çıkışının her yağmur yağdığında çamur içinde kaldığını belirten bir Hürriyet Ankara okuru, “Her yer çamur içinde. Bu görüntülere bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” demiş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

OTLAR GEÇİŞİ ENGELLİYOR

“ÇANKAYA Aşağı Öveçler Mahallesi 1329. Cadde’de, kaldırımdaki ağaçların diplerindeki otların çok büyüdüğünü belirten bir okurumuz, “Geçişi engelliyor. Buna birilerinin el atması gerekiyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 

ALT GEÇİT AKŞAMLARI KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR

“YENİ Tren Garı Tandoğan alt geçidinde aydınlatmanın yetersiz kaldığını söyleyen okurumuz, “Vatandaşın sürekli kullandığı geçitte saat 20.00’den sonra lambalar yeterli olmuyor. Alt geçit karanlığa gömülüyor. Geçmeye korkuyoruz. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi lazım” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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