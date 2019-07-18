Okurların gözünden Ankara Sokakları

METRO ÇIKIŞI ÇAMUR İÇİNDE

“YENİMAHALLE Macunköy Metrosu çıkışının her yağmur yağdığında çamur içinde kaldığını belirten bir Hürriyet Ankara okuru, “Her yer çamur içinde. Bu görüntülere bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” demiş.

OTLAR GEÇİŞİ ENGELLİYOR

“ÇANKAYA Aşağı Öveçler Mahallesi 1329. Cadde’de, kaldırımdaki ağaçların diplerindeki otların çok büyüdüğünü belirten bir okurumuz, “Geçişi engelliyor. Buna birilerinin el atması gerekiyor” diyor.

ALT GEÇİT AKŞAMLARI KARANLIĞA GÖMÜLÜYOR

“YENİ Tren Garı Tandoğan alt geçidinde aydınlatmanın yetersiz kaldığını söyleyen okurumuz, “Vatandaşın sürekli kullandığı geçitte saat 20.00’den sonra lambalar yeterli olmuyor. Alt geçit karanlığa gömülüyor. Geçmeye korkuyoruz. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi lazım” diyor.