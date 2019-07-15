Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAYA GEÇİDİNE ARABA ENGELİ
“Anıttepe’den seslenen okurumuz şunları söylemiş: “Akdeniz Caddesi Anıtkabir Kapısı’nda araçlar yaya geçişini engelleyecek şekilde park ediyor. Her gün çok sayıda turistin geldiği bölgede bu duruma izin verilmemeli. Turistler, çocuklar park eden araçlar nedeniyle yaya geçidine geçemiyor. Ankara Trafik Müdürlüğü konuyla ilgilenmeli.”
AKROBAT OLMAK GEREKİYOR
Demetevler 360. Cadde’de bir mağazanın yaya kaldırımını işgal ettiğini belirten okurumuz, “Buradan geçmek için akrobat olmak gerekiyor. Engelli vatandaşların ve bebek arabalarının kaldırımı kullanması ise imkânsız. Yetkililer ilgilenmeli” çağrısında bulunmuş.
ORTASINDA DELİK ÜSTÜNDE KAPAK VAR
Anıttepe Yücetepe Mahallesi 87’nci Cadde’de ASKİ’nin çalışmasından sonra asfalta yama yapıldığını belirten okurumuz Kudret Kaatsiz, Whatsapp Şehir Hattı’na gönderdiği mesajında şunları söylemiş: “Yama yapıldı fakat ortasında delik var. Bir demir kapak da orada duruyor. Bu caddeden her gün yüzlerce insan ve araç geçiyor. Neden kimse ilgilenmiyor? Geçen hafta yine buranın biraz aşağısında çukur vardı. Fotoğrafını çekip Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdim. 2 gün sonra gelip oraya yama yaptılar. Ekip burayı da gördüğü halde neden yapmadı?”
DÖRT KEZ ARADIK SONUÇ ALAMADIK
Yenimahalle’den bir Hürriyet Ankara okuru, Şentepe Çiğdem Mahallesi Selim Caddesi ve 1116. Sokak’ta iki ay önce yapılan alt yapı çalışması sonrası yolun taş toprak içerisinde kaldığını belirtmiş. Okurumuz, “Yenimahalle Belediyesi’ni dört kez aradık fakat bir sonuç alamadık” diyor.
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