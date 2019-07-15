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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
15.07.2019 - 16:33Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, ses getirmeye devam ediyor. Okurlar şikâyetlerini fotoğraflayıp yazıyor, sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor.

Hürriyet Haber

YAYA GEÇİDİNE ARABA ENGELİ

“Anıttepe’den seslenen okurumuz şunları söylemiş: “Akdeniz Caddesi Anıtkabir Kapısı’nda araçlar yaya geçişini engelleyecek şekilde park ediyor. Her gün çok sayıda turistin geldiği bölgede bu duruma izin verilmemeli. Turistler, çocuklar park eden araçlar nedeniyle yaya geçidine geçemiyor. Ankara Trafik Müdürlüğü konuyla ilgilenmeli.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AKROBAT OLMAK GEREKİYOR

Demetevler 360. Cadde’de bir mağazanın yaya kaldırımını işgal ettiğini belirten okurumuz, “Buradan geçmek için akrobat olmak gerekiyor. Engelli vatandaşların ve bebek arabalarının kaldırımı kullanması ise imkânsız. Yetkililer ilgilenmeli” çağrısında bulunmuş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ORTASINDA DELİK ÜSTÜNDE KAPAK VAR

Anıttepe Yücetepe Mahallesi 87’nci Cadde’de ASKİ’nin çalışmasından sonra asfalta yama yapıldığını belirten okurumuz Kudret Kaatsiz, Whatsapp Şehir Hattı’na gönderdiği mesajında şunları söylemiş: “Yama yapıldı fakat ortasında delik var. Bir demir kapak da orada duruyor. Bu caddeden her gün yüzlerce insan ve araç geçiyor. Neden kimse ilgilenmiyor? Geçen hafta yine buranın biraz aşağısında çukur vardı. Fotoğrafını çekip Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdim. 2 gün sonra gelip oraya yama yaptılar. Ekip burayı da gördüğü halde neden yapmadı?”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

DÖRT KEZ ARADIK SONUÇ ALAMADIK

Yenimahalle’den bir Hürriyet Ankara okuru, Şentepe Çiğdem Mahallesi Selim Caddesi ve 1116. Sokak’ta iki ay önce yapılan alt yapı çalışması sonrası yolun taş toprak içerisinde kaldığını belirtmiş. Okurumuz, “Yenimahalle Belediyesi’ni dört kez aradık fakat bir sonuç alamadık” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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