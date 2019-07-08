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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 15:48Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIMLAR İŞGAL ALTINDA

Bu fotoğraflar, Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 75. Sokak’ta çekilmiş. Kaldırıma istiflenen çuvallar dolusu moloz yığınına dikkat çeken Hürriyet Ankara okuru, şikâyetini şöyle aktarıyor:

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÜÇ HAFTADIR KULLANAMIYOR

“Moloz yığını; yayaların, yaşlıların ve engellilerin geçmesini engelliyor. 75. Sokak’ta yaşayan engelli bir arkadaşımız, normal zamanlarda kullandığı bu kaldırımdan, yaklaşık üç haftadır geçemiyor. İlgililerin bu görüntü kirliliğine son vermesini, başkentimizin yaşanabilir bir kent olmasını istiyoruz. Bu çevre kirliliğinden bizleri kim kurtaracak? Yine Bahçelievler 55. Sokak’ın köşesinde bulunan atık madde çuvalları oradan geçmekte olan vatandaşların rahat yürümelerine engel teşkil ediyor. Zabıtaya gittik, bizi Çankaya Belediyesi’ne yönlendirdiler. Çankaya Belediyesi de ‘Biz moloz atıklarına bakmıyoruz’ dedi. 3 haftada birçok kez şikâyette bulunduk fakat moloz atıkları hâlâ kaldırılmadı.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAYALAR BİLE ZOR GEÇİYOR

Demetevler 380. Cadde ile 372. Cadde’deki sokak lambalarının yenilendiğini ve yeni direkler dikildiğini belirten bir Hürriyet Ankara okuru, “Çok güzel oldu ama kaldırımın ortasına dikildi. Ne çocuk arabası geçebiliyor ne engelli arabası. Hatta bazı yerlerde yayalar bile zor geçiyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SORUMLULUĞU KİME AİT

ÇANKAYA İncesu’da çektiği fotoğrafı Whatsapp Şehir Hattı’na gönderen okurumuz, şunları söylemiş:

“Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nde, daha önce yolun karşısında bulunan taksi durağı, anlamsız ve düşüncesiz bir şekilde okul kaldırımını tamamen kapatacak şekilde yeniden yapıldı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde, semt pazarının kurulduğu pazartesi günü burdan geçmek çok tehlikeli. Yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Boş alan tamamen taksi ile doluyor. Vatandaş da bu taksilerin arasından ya da yoldan yürümek zorunda kalıyor. Soruyorum, hangi yetkili durak yapılırken bu aklı verdi? Hangi akıl bunu uygun gördü? Buradaki tehlikenin vebali, sorumluluğu kime ait?

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 

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