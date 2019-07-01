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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
01.07.2019 - 15:04Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

ETRAFINI OT BÜRÜMÜŞ DEMİRLERİ PASLANMIŞ

Kentin kalbi durumundaki Kızılay’da bulunan üst geçidin bakımsızlığından dert yanan bir okurumuz, şikâyetini şu sözlerle dile getiriyor: “Her gün çok sayıda yayanın kullandığı üst geçidin bu hali hiç yakışmıyor. Uzun yıllardır hiçbir bakım, tamirat yapılmamış. Tahrip edilmiş ve camekanlarda yabani otlar çıkmış. Camlar kırılmış ve üst geçidin demir aksamı paslanmış. Tehlike arz ediyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

HAVUZ BAKIMSIZ VE ÇOK PİS

Demet Parkı’nda yer alan havuzu fotoğraflayan bir Hürriyet Ankara okuru, “Demet Parkı’nın havuzu bakımsız ve çok pis” demiş ve “Yetkililerin ilgi göstermesi, havuzu temizlemesi gerekiyor” çağrısında bulunmuş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

İNŞAATLARDA ÖNLEM ALINMALI

Yukarı Bahçelievler’de devam eden inşaat çalışmalarının çevre kirliliği yarattığına dikkat çeken bir okurumuz, şunları söylemiş: “Yukarı Bahçelievler’deki bu iki inşaatın yapımında, yıkılan binaların ve yapılmakta olan binaların etrafının branda veya çitlerle çevrilmesi gerekiyor. Hem etrafa toz dağılması hem de yaya kaldırımlarının kapanması önlenmeli.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKÂYETÇİ

Mutlukent Mahallesi 2003’üncü Sokak sakinleri, bölgeyi mesken tutan alkol ve madde bağımlılarından şikâyetçi. Whatsapp Şehir Hattı’na ulaşan bir mahalleli, şikâyetini şöyle dile getirdi: “Gençler burayı ve yukarı caddeleri birahaneye çevirdi. Her tarafı rezil edip, şişeleri kırıp gidiyorlar. Emniyete başvurduk fakat bir sonuç alamadık.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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