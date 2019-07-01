Okurların gözünden Ankara Sokakları

ETRAFINI OT BÜRÜMÜŞ DEMİRLERİ PASLANMIŞ

Kentin kalbi durumundaki Kızılay’da bulunan üst geçidin bakımsızlığından dert yanan bir okurumuz, şikâyetini şu sözlerle dile getiriyor: “Her gün çok sayıda yayanın kullandığı üst geçidin bu hali hiç yakışmıyor. Uzun yıllardır hiçbir bakım, tamirat yapılmamış. Tahrip edilmiş ve camekanlarda yabani otlar çıkmış. Camlar kırılmış ve üst geçidin demir aksamı paslanmış. Tehlike arz ediyor.”

HAVUZ BAKIMSIZ VE ÇOK PİS

Demet Parkı’nda yer alan havuzu fotoğraflayan bir Hürriyet Ankara okuru, “Demet Parkı’nın havuzu bakımsız ve çok pis” demiş ve “Yetkililerin ilgi göstermesi, havuzu temizlemesi gerekiyor” çağrısında bulunmuş.

İNŞAATLARDA ÖNLEM ALINMALI

Yukarı Bahçelievler’de devam eden inşaat çalışmalarının çevre kirliliği yarattığına dikkat çeken bir okurumuz, şunları söylemiş: “Yukarı Bahçelievler’deki bu iki inşaatın yapımında, yıkılan binaların ve yapılmakta olan binaların etrafının branda veya çitlerle çevrilmesi gerekiyor. Hem etrafa toz dağılması hem de yaya kaldırımlarının kapanması önlenmeli.”

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKÂYETÇİ

Mutlukent Mahallesi 2003’üncü Sokak sakinleri, bölgeyi mesken tutan alkol ve madde bağımlılarından şikâyetçi. Whatsapp Şehir Hattı’na ulaşan bir mahalleli, şikâyetini şöyle dile getirdi: “Gençler burayı ve yukarı caddeleri birahaneye çevirdi. Her tarafı rezil edip, şişeleri kırıp gidiyorlar. Emniyete başvurduk fakat bir sonuç alamadık.”