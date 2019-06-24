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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
24.06.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

MOGAN GÖLÜ’NÜ PİSLİKTEN ARINDIRMAK ÇOK MU ZOR?

Mogan Gölü’nün kirliliğine dikkat çeken Hürriyet Ankara okuru, göldeki çalışmaların bir süredir durduğuna dikkat çekerek, “Mogan Gölü’nü bu pislikten arındırmak, köklü bir çözüm bulmak çok mu zor?” diye soruyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BEYNAM’IN YOLLARI TAŞLI VE ÇAMURLU

Balâ’nın Beynam Mahallesi’nde, yolların bozuk olmasından şikâyet eden bir okurumuz, “Sokaklarda asfalt yok. Belediyeye gidiyoruz fakat ‘Asfalt istemeyin’ diye vatandaşı geri çeviriyorlar. Beynam sokakları asfalt bekliyor” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BATIKENT’İN NEFESİ KESİLDİ

“Batıkent Çakırlar mevkisinde (Life Garden Sitesi arkası) orman yangını çıktı, yüzlerce ağaç yandı. Buralarda geceleri ateş yakıyorlar, havai fişek atıyorlar. Batıkent’in ilk ve tek nefes alma yeri olan bu alanın koruma altına alınmasını, gece aydınlatmasının yapılmasını istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BAKIMSIZLIKTAN PİSLİK İÇİNDE

“Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve yeni açılan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanı başındaki göbek, bakımsızlıktan pislik içinde.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÖĞRENCİ YOLU KARANLIKTA

“Etimesgut’a bağlı Elvankent’te; yol, kaldırım ve aydınlatma ile ilgili problemlerimiz var. 1619, 1620 ve 1621 sokaklarda kaldırım ve aydınlatma bulunmamakta. Bu yolları genellikle öğrenciler kullanıyor. Üç okulun, sağlık merkezinin ve çarşının olduğu bu sokakların aydınlatılması için EnerjiSA’ya başvurmama rağmen bir sonuç alamadım.”

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DAVET

“Kırkkonaklar Şemsettin Günaltay Caddesi’nde (Bademli son durak), çevrenin kirliliği içler acısı. Yerlerde çöpler, cam kırıkları ve kapatılmayı bekleyen çukurlar var. Olası bir kazaya davetiye çıkaran yaya kaldırımlarının bozukluğu da dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerini, çevre temizliğine davet ediyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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