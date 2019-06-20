Okurların gözünden Ankara Sokakları

TABELA VE TAŞLAR DEVRİLDİ

“Bahçelievler 61. Cadde üzerinde hem trafik tabelası hem de kaldırım taşları devrilmiş durumda. Özelikle trafik tabelasını hurdacı çocukların elinden zor aldık. Kaldırım taşları onarılmadığı taktirde bu kaldırımlar daha da kötü bir duruma gelecek. İlgililerin gerekli çalışmayı yapmasını istiyoruz.”

845. CADDE DEREYE DÖNDÜ

“Akpınar Mahallesi 845. Cadde’de yeni yapılan merdivenlerin kenarları oyuldu. Taşlar her yağmur yağdığında yola geliyor. Bu yüzden bütün yol çamur içinde kaldı. Yolda yürümek zorunda kalan insanlar mağdur oluyor. Araç geçişi çok zorlanıyor.”

PAZAR TEMİZLİĞİ YAPILMADI

“Gazi Mahallesi’nde Salı Pazarı sonrası Çarsamba günü hiç temizlik yapılmadı. 200 metre ileriye pazar yeri yapıldığı halde insan sağlığı hiçe sayılmaktadır.”

ÇÖPLER AÇIKTA

“Aydınlıkevler Uzayan Sokak'ta hala bir çöp konteyneri yok. Yaz ayının gelmesiyle koku oluşuyor ve sokak havyanları da bu çöpleri parçalayınca etrafa kötü koku yayılıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz.”