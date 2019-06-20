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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
20.06.2019 - 15:16Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

TABELA VE TAŞLAR DEVRİLDİ

“Bahçelievler 61. Cadde üzerinde hem trafik tabelası hem de kaldırım taşları devrilmiş durumda. Özelikle trafik tabelasını hurdacı çocukların elinden zor aldık. Kaldırım taşları onarılmadığı taktirde bu kaldırımlar daha da kötü bir duruma gelecek. İlgililerin gerekli çalışmayı yapmasını istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

845. CADDE DEREYE DÖNDÜ

“Akpınar Mahallesi 845. Cadde’de yeni yapılan merdivenlerin kenarları oyuldu. Taşlar her yağmur yağdığında yola geliyor. Bu yüzden bütün yol çamur içinde kaldı. Yolda yürümek zorunda kalan insanlar mağdur oluyor. Araç geçişi çok zorlanıyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

PAZAR TEMİZLİĞİ YAPILMADI

“Gazi Mahallesi’nde Salı Pazarı sonrası Çarsamba günü hiç temizlik yapılmadı. 200 metre ileriye pazar yeri yapıldığı halde insan sağlığı hiçe sayılmaktadır.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇÖPLER AÇIKTA

“Aydınlıkevler Uzayan Sokak'ta hala bir çöp konteyneri yok. Yaz ayının gelmesiyle koku oluşuyor ve sokak havyanları da bu çöpleri parçalayınca etrafa kötü koku yayılıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 15 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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