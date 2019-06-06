Okurların gözünden Ankara Sokakları

Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri iletilerinde bölgelerindeki işgal edilen kaldırımlarla ilgili bir an önce yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

OTOPARK OLDU

“Ostim Serhat Sitesi 1305. Sokak’ta bulunan Cemil Meriç parkı yolundaki kaldırımlara parkeden araçlar yüzünden yayalar kaldırımlarda yürüyemiyor. Parktan çıkan çocuklar direkt olarak yola çıktığı için ölüm tehlikesi yaşıyorlar. Bölge halkı kaldırımlarda yürüyemiyor ve yokuş olduğu için araçların hız yaptığı yolda yürüyorlar. Herhangi bir hız kesici, tümsek olmaması da yayalar açısından tehlikeli. Semt sakinleri belediyeden sokak kaldırımlarına araç park etmemesi için beton mantar yerleştirilmesini talep ediyor. Ölümlü bir kaza yaşanmaması için acil önlem alınması gerekiyor.”

REYONA ÇEVİRDİLER

“Ulus Posta Caddesi’ndeki bir market önünde zaten dar olan kaldırımlaraa ve kaldırım önlerine bir de marketin manavı ve et peynir reyonunu eklemişler. Zabıtaların bunlara bir el atması lazım.”

KAZA OLUNCA MI DUR DENECEK

“Keçiören Ayvalı Caddesi’nde İmami Azam Cami karşısındaki sokakta bu araç her gün kaldırımda duruyor. Yayaların kaldırımı kullanmasına izin vermiyor. Bir kaza olunca mı dur denecek soruyorum.”

ÇÖPLER SAÇILIYOR

Çukurambar Mahallesi 1467 Cadde’deki bayramda apartman görevlilerinin çöp konteynerine attığı çöpleri, kağıt toplayanlar çıkarıp işe yarayanları ayıklayıp çöpleri bu şekilde kaldırımlara bırakıp gidiyorlar. Belediyemizden buna bir çare bulmalarını bekliyoruz.