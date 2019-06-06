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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
06.06.2019 - 16:21Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Başkent’in gözü, kulağı, sesi olmaya devam ediyor. Whatsapp Şehir Hattı’na gelen okur şikâyetlerini yayınlamaya devam eden Hürriyet Ankara’ya okurlardan gelen son iletiler ise kaldırım sorunları.

Hürriyet Haber

Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri iletilerinde bölgelerindeki işgal edilen kaldırımlarla ilgili bir an önce yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

OTOPARK OLDU

“Ostim Serhat Sitesi 1305. Sokak’ta bulunan Cemil Meriç parkı yolundaki kaldırımlara parkeden araçlar yüzünden yayalar kaldırımlarda yürüyemiyor. Parktan çıkan çocuklar direkt olarak yola çıktığı için ölüm tehlikesi yaşıyorlar. Bölge halkı kaldırımlarda yürüyemiyor ve yokuş olduğu için araçların hız yaptığı yolda yürüyorlar. Herhangi bir hız kesici, tümsek olmaması da yayalar açısından tehlikeli. Semt sakinleri belediyeden sokak kaldırımlarına araç park etmemesi için beton mantar yerleştirilmesini talep ediyor. Ölümlü bir kaza yaşanmaması için acil önlem alınması gerekiyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

REYONA ÇEVİRDİLER

“Ulus Posta Caddesi’ndeki bir market önünde zaten dar olan kaldırımlaraa ve kaldırım önlerine bir de marketin manavı ve et peynir reyonunu eklemişler. Zabıtaların bunlara bir el atması lazım.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KAZA OLUNCA MI DUR DENECEK

“Keçiören Ayvalı Caddesi’nde İmami Azam Cami karşısındaki sokakta bu araç her gün kaldırımda duruyor. Yayaların kaldırımı kullanmasına izin vermiyor. Bir kaza olunca mı dur denecek soruyorum.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇÖPLER SAÇILIYOR

Çukurambar Mahallesi 1467 Cadde’deki bayramda apartman görevlilerinin çöp konteynerine attığı çöpleri, kağıt toplayanlar çıkarıp işe yarayanları ayıklayıp çöpleri bu şekilde kaldırımlara bırakıp gidiyorlar. Belediyemizden buna bir çare bulmalarını bekliyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2019 tarihinde saat 16 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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