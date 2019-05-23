Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
23.05.2019 - 09:04Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

NEREDEN YÜRÜYECEĞİZ

Okurumuz Mehmet Gürkan ‘Biz nereden yürüyeceğiz’ sorusunu sormuş ve şöyle demiş: “Çukurambar 1443. Cadde Koru Hastanesi önünde yürüyecek yer yok. Araçlar kaldırımlara park etmiş. Ayrıca görme engelli vatandaşlar için konulan sarı iz yollarına da engel oluşturuyor. Engelli vatandaşlarımız için olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun bir yaptırımı yok mudur?”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

İHMALİN BU KADARI

Okurumuz Ege Özen bu fotoğrafı Konya Yolu Aşti’den Beştepe Kavşağına gelirken üst geçidi geçince Liparis ile Tusso blokları arasındaki kaldırımda çekmiş ve iletisinde şunları yazmış: “Nasıl bu şekilde bırakılır anlamak mümkün değil. Her an bir kaza olabilir hayvan veya insan düşebilir. İhmalin bu kadarı olmaz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMDA YÜRÜYEMİYORUZ

“Bahçelievler 3.Cadde’deki kaldırımların tamamı bu şekilde kırık ve bozuk. İnsanların en çok uğradığı, yürüyüş yaptığı yer ama kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Bütün kaldırım taşları kırık.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Büyükşehir ile ortak proje yürüteceğiz

Büyükşehir ile ortak proje yürüteceğiz

Anafartalar’ı yıkmayacağız

Anafartalar’ı yıkmayacağız

Haşerenin peşinde

Haşerenin peşinde

Tiyatroda nöbet başladı

Tiyatroda nöbet başladı

Sponsorlu reklamla ‘Vize’ tuzağı

Sponsorlu reklamla ‘Vize’ tuzağı

Ayrık otlarını temizleyeceğiz

Ayrık otlarını temizleyeceğiz

Ankara’dan Bulgaristan’a dostluk köprüsü

Ankara’dan Bulgaristan’a dostluk köprüsü

5 mahalleye yeni baharevi geliyor

5 mahalleye yeni baharevi geliyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.