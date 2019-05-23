Okurların gözünden Ankara Sokakları

NEREDEN YÜRÜYECEĞİZ
Okurumuz Mehmet Gürkan ‘Biz nereden yürüyeceğiz’ sorusunu sormuş ve şöyle demiş: “Çukurambar 1443. Cadde Koru Hastanesi önünde yürüyecek yer yok. Araçlar kaldırımlara park etmiş. Ayrıca görme engelli vatandaşlar için konulan sarı iz yollarına da engel oluşturuyor. Engelli vatandaşlarımız için olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun bir yaptırımı yok mudur?”
İHMALİN BU KADARI
Okurumuz Ege Özen bu fotoğrafı Konya Yolu Aşti’den Beştepe Kavşağına gelirken üst geçidi geçince Liparis ile Tusso blokları arasındaki kaldırımda çekmiş ve iletisinde şunları yazmış: “Nasıl bu şekilde bırakılır anlamak mümkün değil. Her an bir kaza olabilir hayvan veya insan düşebilir. İhmalin bu kadarı olmaz.”
KALDIRIMDA YÜRÜYEMİYORUZ
“Bahçelievler 3.Cadde’deki kaldırımların tamamı bu şekilde kırık ve bozuk. İnsanların en çok uğradığı, yürüyüş yaptığı yer ama kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Bütün kaldırım taşları kırık.”
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