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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
10.04.2019 - 09:09Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

ÜST GEÇİDİN IŞIKLARI 3 AYDIR YANMIYOR

Okurumuz Erkan Sayıner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi önünde, Eskişehir Yolu üzerindeki yaya üst geçidinin üç aydır ışıklarının yanmadığını dile getiriyor. Sayıner, iletisinde şöyle diyor: “Cepa ve Kentpark AVM çalışanları olarak sürekli bu geçidi kullanıyoruz. Yaya geçidinin üstü açık olduğundan yağmurlu günlerde zeminde su birikintisi oluşuyor ayak bileklerimize kadar su içinde kalıyoruz. Ve bu üst geçidin ışıkları üç aydır yanmıyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMLARI VE PARKI MEŞGUL EDİYORLAR

“Şehit Bayram Tekin Caddesi’nin sol tarafı çocuk parkı, sağ tarafındaki bir binanın altı ise kahvehane. Sorun şu ki sigara içmeye çıkanlar kaldırımları ve parkı meşgul ediyor. Mahalleli olarak çok rahatsızız.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIM YAPMAK ZOR OLMAMALI

“Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi 2202. Caddeden 2204. Sokak’a girişinde karşı tarafta kaldırım var. Fakat site girişi tarafında yok. Yağmurda, çamurda, rüzgârda toz oluyor. Bir kaldırım yapılması bu kadar zor olmamalı.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Nisan 2019 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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