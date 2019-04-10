Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÜST GEÇİDİN IŞIKLARI 3 AYDIR YANMIYOR

Okurumuz Erkan Sayıner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi önünde, Eskişehir Yolu üzerindeki yaya üst geçidinin üç aydır ışıklarının yanmadığını dile getiriyor. Sayıner, iletisinde şöyle diyor: “Cepa ve Kentpark AVM çalışanları olarak sürekli bu geçidi kullanıyoruz. Yaya geçidinin üstü açık olduğundan yağmurlu günlerde zeminde su birikintisi oluşuyor ayak bileklerimize kadar su içinde kalıyoruz. Ve bu üst geçidin ışıkları üç aydır yanmıyor.”







KALDIRIMLARI VE PARKI MEŞGUL EDİYORLAR

“Şehit Bayram Tekin Caddesi’nin sol tarafı çocuk parkı, sağ tarafındaki bir binanın altı ise kahvehane. Sorun şu ki sigara içmeye çıkanlar kaldırımları ve parkı meşgul ediyor. Mahalleli olarak çok rahatsızız.”







KALDIRIM YAPMAK ZOR OLMAMALI

“Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi 2202. Caddeden 2204. Sokak’a girişinde karşı tarafta kaldırım var. Fakat site girişi tarafında yok. Yağmurda, çamurda, rüzgârda toz oluyor. Bir kaldırım yapılması bu kadar zor olmamalı.”







