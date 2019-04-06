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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Nisan 2019 tarihinde saat 10 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden haberi güncellenecektir.