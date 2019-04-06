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Ankara Haberleri: Okurların gözünden

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden

Hürriyet Haber
06.04.2019 - 10:41Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, okurlarıyla omuz omuza veriyor.

Hürriyet Haber

WhatsApp Şehir Hattı ve Okur Köşesi'ne gelen şikâyetler, yetkilileri harekete geçiriyor. Sorunlar birer birer çözülüyor.

İster WhatsApp'a gönderin: 
0 546 219 60 60 

İster e-posta gönderin:
ftekeci@hurriyet.com.tr

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Nisan 2019 tarihinde saat 10 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden haberi güncellenecektir.

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