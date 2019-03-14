Okurların gözünden Ankara Sokakları

YOLUN YARISI VAR YARISI YOK

Okurumuz Özlem Özkul bu fotoğrafı Akyurt Balıkhisar Mahallesi’nden göndermiş ve şöyle demiş: “Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki yolun yarısına asfalt atıldı, kalan yarısına atılmadı. Daha öncede ilgili yerlere başvurduk ama sonuçsuz kaldı.”

YOL ÇİLESİ BİTMİYOR

Okurumuz Ahmet Doğan bu fotoğrafı Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde çekmiş ve şöyle demiş:

“2164 Cadde ve devamındaki caddelerin yolları çok bozuk. Haziran 2018’de de yazmıştım ama bu sorun çözülmedi. Daha da bozuldu.”

ÇUKUR KAZALARA NEDEN OLUYOR

“Karapürçek Mahallesi 339. Cadde’deki çukur kazalara sebebiyet veriyor. Yolun durumu rezil vaziyette.”

ÇUKURLAR SORUN OLUYOR

Okurumuz Ümit Işık bu fotoğrafı Yaşamkent Mahallesi 3222. Cadde de çekmiş ve şöyle demiş:

“Trafik lambasının tam önündeki 4 çukur araba kullanan insanlara büyük sorunlar çıkarıyor. Buradan her geçişte çukura girip çıktıkça büyük tehlike atlatıyoruz.

TIR PARKI

Dışkapı Ziraat Mahallesi 658. Cadde’de 2 adet TIR, 1 adet otobüs parketmektedir. Polisi aradım, ‘park yasağı yoksa isteyen araç istediği yere park eder’ dedi. Merak ediyorum görüntü ve ses kirliliği diye bir şey yok mu? Biz mi yanlış biliyoruz? O zaman isteyen otobüsünü, TIR’ını istediği mahalle sokağına park etsin. TIR parklarına ne gerek var?

YOLDA YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYORUZ

“Alacaatlı ve Yaşamkent mahallelerini birbirine bağlayan 3250. Cadde yıllardır kaldırımsız. Burada yaşayan vatandaşlar yürümek için taşıtlarla aynı yolu kullanıyor. 2 metre genişliğinde bir kaldırım yapmak o kadar zor olmasa gerek.”