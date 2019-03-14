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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
14.03.2019 - 09:05Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

YOLUN YARISI VAR YARISI  YOK

Okurumuz Özlem Özkul bu fotoğrafı Akyurt Balıkhisar Mahallesi’nden göndermiş ve şöyle demiş: “Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki yolun yarısına asfalt atıldı, kalan yarısına atılmadı. Daha öncede ilgili yerlere başvurduk ama sonuçsuz kaldı.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YOL ÇİLESİ BİTMİYOR

Okurumuz Ahmet Doğan bu fotoğrafı Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde çekmiş ve şöyle demiş:

“2164 Cadde ve devamındaki caddelerin yolları çok bozuk. Haziran 2018’de de yazmıştım ama bu sorun çözülmedi. Daha da bozuldu.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇUKUR KAZALARA NEDEN OLUYOR

“Karapürçek Mahallesi 339. Cadde’deki çukur kazalara sebebiyet veriyor. Yolun durumu rezil vaziyette.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇUKURLAR SORUN OLUYOR

Okurumuz Ümit Işık bu fotoğrafı Yaşamkent Mahallesi 3222. Cadde de çekmiş ve şöyle demiş:

“Trafik lambasının tam önündeki 4 çukur araba kullanan insanlara büyük sorunlar çıkarıyor. Buradan her geçişte çukura girip çıktıkça büyük tehlike atlatıyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

TIR PARKI

Dışkapı Ziraat Mahallesi 658. Cadde’de 2 adet TIR, 1 adet otobüs parketmektedir. Polisi aradım, ‘park yasağı yoksa isteyen araç istediği yere park eder’ dedi. Merak ediyorum görüntü ve ses kirliliği diye bir şey yok mu? Biz mi yanlış biliyoruz? O zaman isteyen otobüsünü, TIR’ını istediği mahalle sokağına park etsin. TIR parklarına ne gerek var?

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YOLDA YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYORUZ

“Alacaatlı ve Yaşamkent mahallelerini birbirine bağlayan 3250. Cadde yıllardır kaldırımsız. Burada yaşayan vatandaşlar yürümek için taşıtlarla aynı yolu kullanıyor. 2 metre genişliğinde bir kaldırım yapmak o kadar zor olmasa gerek.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mart 2019 tarihinde saat 09 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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