Okurların gözünden Ankara sokakları

ASANSÖRLERİ ÇALIŞMIYOR

Okurumuz Ege Özen, Konya Yolu üzerinde Ankaray’ın Bahçelievler ile Emek istasyonları arasındaki üst geçidi fotoğraflamış ve şöyle demiş:

“Asansörler yıllardır çalışmıyor. Merdivenleri dik, basamak genişlikleri hatalı. Bu nedenle de yaşlı, hamile ve engellilerin karşıya geçmesi çok zor. Asansörlerin acilen çalışır hale getirilmesi gerekir. Ayrıca üst geçidin etrafı ise mezbelelik bir halde.”

YÜRÜMEYEN MERDİVENLER

“Metro istasyonlarında son günlerde yürüyen merdivenlerin çıkış tarafları çalışmıyor. Çayyolu metrosunun Koru istasyonunda Batı çıkışı yaklaşık on gündür çalışmıyor. Geçen cuma günü de Milli Kütüphane istasyonundaki yürüyen merdiven çalışmıyordu. Yaşlı ve engelli yolcular bu sürprizleri sevmeyebilir.”

ASFALTIN HALİ PERİŞAN

“Çankaya Bülbülderesi Caddesi’nde asfalt çöktü çökecek. İnsanlar bilmeden araçlarını park ediyor. Can ve hasar kaybı oluşmadan gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi lazım.”





HER GÜN KAZA OLUYOR

“Konutkent Mahallesi 2432. Cadde ile 2639 Cadde’nin kesiştiği noktadaki göbek yanlış inşa edilmiş. ASKİ’ye ait su borusu da yolun üstünde kaldığı için her gün yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza oluyor.”