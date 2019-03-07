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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
07.03.2019 - 09:26Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIMIN SONU OTOPARK

*Altındağ Belediyesi önündeki kaldırım bir anda bitiyor ve araçların park etmesi için cep otoparkı yapılmış. Buraya park eden araçlar yayaların geçişini engelliyor. Yaya olarak, yola çıkıp mı devam edelim yoksa yeşil alan olarak belirlenen yerden mi geçelim. Yayalar nereden geçecek?

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SARI İZLER HÂLA DEĞİŞTİRİLMEDİ

*Ankara Büyükşehir Belediyesi, plastik sarı izli yolların kaldırılarak yerine taş sarı izli yolların konacağı açıklamasını aylar öncesinden yapmıştı. Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı üst bölümünden Kuğulu Park kavşağına kadar olan kaldırımlarda plastik sarı izli yollar yer yer yıpranmış halde duruyor ve hâlen değiştirilmedi. ”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

HAFRİYAT ÜÇ SENEDİR KALDIRILMADI

*Tam üç senedir Cinnah Caddesi Gelibolu Sokak’ta eski Hürriyet Gazetesi yanındaki bina yıkılmış ve hafriyati yapılmamıştır. Hem sağlık açısından hem de görüntü açısından Gelibolu Sokak sakini olarak üzgün ve rahatsızım.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mart 2019 tarihinde saat 09 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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