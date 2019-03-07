Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMIN SONU OTOPARK

*Altındağ Belediyesi önündeki kaldırım bir anda bitiyor ve araçların park etmesi için cep otoparkı yapılmış. Buraya park eden araçlar yayaların geçişini engelliyor. Yaya olarak, yola çıkıp mı devam edelim yoksa yeşil alan olarak belirlenen yerden mi geçelim. Yayalar nereden geçecek?







SARI İZLER HÂLA DEĞİŞTİRİLMEDİ

*Ankara Büyükşehir Belediyesi, plastik sarı izli yolların kaldırılarak yerine taş sarı izli yolların konacağı açıklamasını aylar öncesinden yapmıştı. Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı üst bölümünden Kuğulu Park kavşağına kadar olan kaldırımlarda plastik sarı izli yollar yer yer yıpranmış halde duruyor ve hâlen değiştirilmedi. ”







HAFRİYAT ÜÇ SENEDİR KALDIRILMADI

*Tam üç senedir Cinnah Caddesi Gelibolu Sokak’ta eski Hürriyet Gazetesi yanındaki bina yıkılmış ve hafriyati yapılmamıştır. Hem sağlık açısından hem de görüntü açısından Gelibolu Sokak sakini olarak üzgün ve rahatsızım.







