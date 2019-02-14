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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
14.02.2019 - 14:37Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

YAYA YOLU YOK ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

* 100. Yıl Mahallesi İzci Sokak’ta kaldırım olmadığı için Reşit Galip İlköğretim Okulu’na giden çocuklar asfaltta yürümek zorunda kalıyor.

İbrahim AYDOĞMUŞ

Okurların gözünden Ankara sokakları

ÇUKURA KASİSLİ ÖNLEM

* Öveçler 1346. Sokak’ta aylardır bu manzara ile yaşıyoruz. Sabah tesadüfen Çankaya Belediyesi’nin asfalt aracı ile karşılaştım ve rica ettim. ‘Atarız’ dediler ancak atılmadı.

Günşat KILINÇARSLAN

Okurların gözünden Ankara sokakları

DUMANA ENGEL OLAMADIK

* Yıllardır Çukurambar’da restoran ve kafelerin bacalarından çıkan bu dumana engel olamadık. Sağlık Başkanlığı’ndan yardım istiyoruz.

Mehmet GÜRKAN

Okurların gözünden Ankara sokakları

KALDIRIM KAZILDI ÜSTÜ KAPATILMADI

* Sıhhiye Köprüsü’nün altında Toros Sokak’ın başı aylardır bu halde. Kazı yapıldı ancak kaldırımların üstü kapatılmadı. Yağışlı havalarda çamurdan geçilmiyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

ÇİĞNEYEREK İŞGAL EDİYORLAR

* Çankaya'da Enis Behiç Koryürek Sokak 28 numaralı apartman önünde araçlar kaldırımları işgal ediyor. Üstelik kaldırımlara yerleştirilen park engelleyicileri çiğneyerek zarar veriyorlar. Bazıları engelli rampasının kullanılmasını da imkansız hale getiriyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

BU ÇUKUR NEDEN KAPATILMIYOR

* Çankaya'da Sedat Simavi ile Halide Nusret Zorlutuna sokaklarının kesiştiği yerde kazılan çok geniş çaptaki doğalgaz arıza çukuru aylardır açıkta duruyor. Bu çukur neden kapatılmıyor? Hiç mi çözümü yok? Yoksa unutuldu mu?

Filiz EROL

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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