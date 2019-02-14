Okurların gözünden Ankara sokakları

YAYA YOLU YOK ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

* 100. Yıl Mahallesi İzci Sokak’ta kaldırım olmadığı için Reşit Galip İlköğretim Okulu’na giden çocuklar asfaltta yürümek zorunda kalıyor.

İbrahim AYDOĞMUŞ

ÇUKURA KASİSLİ ÖNLEM

* Öveçler 1346. Sokak’ta aylardır bu manzara ile yaşıyoruz. Sabah tesadüfen Çankaya Belediyesi’nin asfalt aracı ile karşılaştım ve rica ettim. ‘Atarız’ dediler ancak atılmadı.

Günşat KILINÇARSLAN

DUMANA ENGEL OLAMADIK

* Yıllardır Çukurambar’da restoran ve kafelerin bacalarından çıkan bu dumana engel olamadık. Sağlık Başkanlığı’ndan yardım istiyoruz.

Mehmet GÜRKAN

KALDIRIM KAZILDI ÜSTÜ KAPATILMADI

* Sıhhiye Köprüsü’nün altında Toros Sokak’ın başı aylardır bu halde. Kazı yapıldı ancak kaldırımların üstü kapatılmadı. Yağışlı havalarda çamurdan geçilmiyor.

ÇİĞNEYEREK İŞGAL EDİYORLAR

* Çankaya'da Enis Behiç Koryürek Sokak 28 numaralı apartman önünde araçlar kaldırımları işgal ediyor. Üstelik kaldırımlara yerleştirilen park engelleyicileri çiğneyerek zarar veriyorlar. Bazıları engelli rampasının kullanılmasını da imkansız hale getiriyor.

BU ÇUKUR NEDEN KAPATILMIYOR

* Çankaya'da Sedat Simavi ile Halide Nusret Zorlutuna sokaklarının kesiştiği yerde kazılan çok geniş çaptaki doğalgaz arıza çukuru aylardır açıkta duruyor. Bu çukur neden kapatılmıyor? Hiç mi çözümü yok? Yoksa unutuldu mu?

Filiz EROL