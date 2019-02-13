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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
13.02.2019 - 09:25Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

KOLTUKLAR İSTİFLENİYOR YOLCULAR SIĞMIYOR

* Yukarı Ayrancı hattındaki bir dolmuşta bu fotoğrafı çektim. Görüldüğü üzere 1 kişi daha fazla alsın diye sıkış sıkış istiflenen koltuklara yolcular sığmıyor. Olay insan taşımacılığından çıkmış durumda ve bu kimsenin umurunda değil. Bu dolmuşlara acil bir denetim getirilmeli.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AYDINLATMA YOK SOKAKLAR KARANLIK

* İlkbahar Mahallesi Güney Park Evleri’nin bulunduğu İmrahor Vadisi’ndeki sokaklarda aydınlatma yok. 2 bin 500 konutun bulunduğu mahallede gece oluna evlerimize çekinerek gidiyoruz. Zifiri karanlıktaki bölgenin aydınlatma sorununun Başkent EDAŞ tarafından bir an önce çözülmesini bekliyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

CADDE ÇÖPLÜK OLDU ÇOCUKLAR ÇIKAMIYOR

* Turgut Özal Mahallesi 2113. Cadde’dede Askanoğulları Prestij Konutları’nın önü çöplük halinde. Yenimahalle, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’ne yönlendiriyor onlar da sürekli oyalıyorlar. Bizler de çöplüğe dönen caddede hastalık oluşacak diye çocukları dışarı çıkaramıyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇAMURA ÇUKUR EKLENDİ

* Mutlukent Mahallesi 1986. Sokak’taki Binsesin Sitesi sakiniyim. Sokağımızın asfaltının durumu içler acısı, kaldırım zaten yok. Buna bir de ASKİ’nin patlayan su borusu onarımı için geçen ekim ayında açılan çukur ilave oldu. Olayı Çankaya Belediyesi’ne aktardım ancak 8 ay boyunca işlem yapılmadı.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

CEBECİ İNÖNÜ BAĞIMLI STADYUMU

* Erzurum Mahallesi’ndeki Cebeci İnönü Stadyumu artık kullanılmıyor. Yıkılıp yerine millet bahçesi veya 3 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdu yapılacak söylentisi var. Artık geç kalınmadan yıkılsın. Stat çevresi çok pis, adeta harabe gibi. Ayrıca gece saatlerinde madde bağımlılarının yuvası oluyor, vatandaş yanından geçerken çok endişeli. Burası üniversiteli gençlerin yoğun olduğu bir yer. Çevre sakinleri ve esnaf tedirgin; iş yapamıyorlar ve herkes madde bağımlılarından şikayetçi.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ASFALT İSTİYORUZ

* İlkbahar Mahallesi 598. Sokak’ta 9 numaralı apartmanın önü hangi nedenden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde kazıldı. Çankaya Belediyesi’nden ricamız bir an önce apartmanımızın önünün asfaltanmasıdır.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Şubat 2019 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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