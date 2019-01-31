Okurların gözünden Ankara sokakları

BU ÇUKURU KİM KAPATACAK?

Küçük Esat’ta yaşanan elektrik arızası nedeniyle yaklaşık bir hafta önce Başkent Edaş yetkilileri, Olgunlar Caddesi ile Bülbülderesi Caddesi’nin kesiştiği yerde arızanın kaynağını bularak bakım onarım çalışması yaptı. Ekipler çalışmanın ardından kazdıkları alanı doldurmadan bırakıp gitti. Açık bırakılan çukur, çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturuyor, herhangi bir sakatlanma riski taşıyor. Ayrıca yağışların bol olduğu mevsim yaşıyoruz. Herhangi bir olası yağışta, bu toprak Bülbülderesi Caddesi’ni çamur deryasına çevirebilir. Yetkililerin bir an önce yarım bıraktıkları bu işi tamamlamaları gerekiyor.

YIKILDI YIKILACAK

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla omuz omuza vererek kentin dört bir yanından gelen sorunların gündeme taşımayı sürdürüyor.

Hattımıza Emek’ten ulaşan okurumuz Salih Kaan, Bişkek Caddesi’nde Bahçelievler Ankaray istasyonu arkasındaki refüjde yer alan, ünlü Tatar şair Gabdullah Tukay büstünün tehlikede olduğunu anlatıyor.

KAİDEYE DOĞRU DEVRİLECEK

Büstün arkasında Tukay’ın isminin, doğum ve ölüm yıllarının yazılı olduğu duvara 20 gün önce bir aracın çarptığını belirten okurumuz, “Kazanın üstünden 3 hafta geçti ancak hâlen ilgilenen yok. Eğer tadilat yapmazlarsa duvar, şair Tukay’ın büstü ve kaidesine doğru devrilecek” diyor.

3 YILLIK ÇAMUR ÇİLESİ

* Elmadağ Lalabel Mahallesi’nin Yazı mevkisinde, ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Bahçe Küme Evleri bölgesinde yoldaki balçık haline gelmiş çamurdan dolayı zorluk yaşıyoruz. YHT şantiyesi yüzünden yolumuz bu hâle geldi. Üç yıldır çözülmesi için uğraşıyoruz, şantiye yetkililerine bildirdik ilgilenmediler. Yazın toz toprak, kışın ise çamur ve balçıkla mücadele ediyoruz. Tek isteğimiz temiz bir şekilde yaşamak ve çocuklarımızla birlikte rahat bir ulaşım sağlanması.

15 METRELİK YOL YILLARDIR ASFALT BEKLİYOR

* Yukarı Dikmen Mahallesi 662. Sokak’tan Turan Güneş Bulvarı’na çıkmak için kullandığımız 15 metrelik yere yıllardır asfalt dökmeyerek bizi çamura mahkûm edenler, eziyete artık son versin.

ENGELLİ YOLUNU PARK BELLEDİ

* Burası Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2818. Cadde’de 106 numaranın önü. Fotoğraftaki araç kaldırımı ve engelli iz yolunu aracına park olarak kullanıyor, yetmiyor yola gördüğünüz gibi plastik engeller sabitleniyor. Bu arada sarı izli yolun nereye bağlandığı belli değil.

GÖLBAŞI EMİRLER'DEN FOSEPTİK SİTEMİ

* Gölbaşı Emirler Mahallesi’nde yer alan foseptik çukuru insan sağlığını tehdit ettiği gibi, kötü bir görüntü de oluşturuyor. ASKİ yetkilileri bu çukuru mahalle dışında bir yere taşıyabilir.

ORDU EVİ YANINDA AÇIK RÖGAR TEHLİKESİ

* Anadolu Meydanı’ndaki (eski adıyla Tandoğan) Tandoğan Ordu Evi’nin yanındaki rögarın üstü açık bir şekilde duruyor. Kokudan dolayı yanından geçilmiyor. Ayrıca kapak olmaması çok tehlikeli, çocuklar ya da sokak hayvanları içine düşebilir.