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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
10.01.2019 - 09:03Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIMIN HALİ İÇLER ACISI

* Kaldırımın içler acısı halini karlar bile gizleyememiş. Burası TCDD Genel Müdürlüğü ile Ankara Tren Garı arasındaki kaldırım. Taşlar sökülmüş, gelişigüzel atılmış, üstüne kar yağmış. Yayalar kardan ve buzdan kaymamak için mi mücadele versin, yoksa taşlara takılıp düşmemek için mi? Bu kaldırım eski haline getirilmez ise yayalar açısında çok ciddi kazalar yaşanacak.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KESTİRME UYANIKLARI TERS YÖNE GİRİYOR

* Emek’te Bişkek Caddesi’ne Gazi Hastanesi tarafından giriş tek yöndür ve 40-50 metre sonra Kazakistan ile Bişkek caddelerine doğru ikiye ayrılır ve çift yön olur. Karşı yönden gelen araçlar mecburi istikamet olarak Kazakistan Caddesi yönüne gitmesi gerekirken trafiğe girmemek için tehlikeli bir şekilde yol ayrımından sola dönerek düz devam edip Gazi Hastanesi yönüne giderek büyük tehlike yaratıyor. Önlem olarak ayrımın devamına kırmızı yol delinatörlerinden dikmek faydalı olacaktır.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇUKURAMBAR’DA ÇUKURLU TEHLİKE

* Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi’ndeki kavşakta, asfalttaki derinleşen çukur seyir halindeki araçlar için tehlikeli olmaktadır, onarılmasını bekliyoruz.

Ufuk ÖZGÜNAY

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KEPEKLİ’DEN KARANLIK İSYANI

* Konya Yolu’nda Kepekli Kavşağı’ndaki aydınlatmalar Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı altgeçit çalışmalarından sonra yanmadı, aylardır da hâlen yanmıyor. Sabah ve akşam saatlerinde işe ya da okula gidenler zifiri karanlıkta korku dolu anlar yaşıyor. Bir an önce aydınlatma çalışmaları tamamlanmalı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ocak 2019 tarihinde saat 09 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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