Okurların gözünden Ankara Sokakları

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: “KALDIRIN ŞUNLARI”

GELİŞİGÜZEL DELİNATÖR

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Hattımıza ulaşan bir okurumuz, kentin genelinde yaşanan bir soruna dikkat çekiyor. Cadde ve sokaklara, yol kenarlarına, işyerleri ve apartmanların önlerine konulan ya da asfalta çakılan duba, kuka, flama ve delinatörlerden şikâyetçi olan okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü, kanunsuz şekilde konulan kuka ve delinatörlerin kaldırılması için göreve çağırıyorum” diyor ve şunları söylüyor:

YETMEZMİŞ GİBİ ASFALTI DELİYOR

“Bazı vatandaşlarımız sokak ve caddelerimizin üstünde, işyerlerinin ya da evlerinin önüne kuka ve flama koydukları yetmezmiş gibi bir de asfaltı delerek delinatör monte ediyor. Bunu esnaf ya da valeler daha çok yapıyor. Bizim vergimizle yapılan asfalta zarar vermesinin yanı sıra trafiğin aksamasına ve sıkışmasına sebep oluyor. Bunların kaldırılması ve söktürülmesiyle görüntü kirliliği ortadan kalkacak ve trafik rahatlayacaktır.”

AŞTİ OTOPARKI DOLDU TAŞTI

* AŞTİ otoparkının 1 TL olması nedeniyle boş yer bulmak çok zor. Park yerindeki araçların en az yüzde 20’si günlerdir orada duruyor ve yer işgal ediyor.

ABAZLI’YI ALTYAPI PERİŞAN ETTİ

* Bala Abazlı Mahallesi’nde kış günü alt yapı çalışması adı altında köylüyü perişan ettiler. Kimse dışarı çıkamıyor, evine gitmek için çamura batıyor. Alt yapı çalışması diyorlar, kışın ortasında akıllarına yeni mi geldi?

AYRANCI’DA BUZ DEVRİ

* Kar sonrası Ankara’nın donan sokaklarının büyük kısmı eridi. Ancak Çankaya’da Sedat Simavi Sokak ve Hoşdere Caddesi arasında yer alan tüm sokaklar buz devri yaşıyor. Asfalt, geçen arabalar sebebiyle ulaşıma açık ancak kaldırımlarda yürümenin imkanı yok. Belediye ne tuzluyor ne de buzları temizliyor. Burada yaşayan vatandaşların canı tehlikede.

Z. AKINCI

KEPEKLİ AYLARDIR KARANLIK

* Konya Yolu Kepekli Kavşağı’nın yayalar için yapılan otobüs durağı ve yaya yolunun ışıklandırmaları aylardır yanmıyor. Sabah ve akşamları zifiri karanlık olan bu alanda insanların can ve mal güvenliği tehdit altında. Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık.