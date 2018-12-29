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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
29.12.2018 - 13:32Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

ULUS’TA ŞİFALI İŞGAL

* Kaldırımların işgaline hangi yetkili dur diyecek? Ulus’ta Kızılbey Caddesi’nde vatandaşlar yürüyecek kaldırım bulamıyor. Şifalı bitkiler satan dükkanın bütün malları kaldırım üstünde...

Okurların gözünden Ankara sokakları

AĞAÇ PANOYA DAYANDI

* Emek Mahallesi Bişkek Caddesi’nde dallarındaki karın ağırlığı nedeniyle kırılan bir ağaç, reklam panosunun üstüne düşmüş. Panoyu da devirmeden kaldırılması gerekiyor.
Salih KAAN

Okurların gözünden Ankara sokakları

YÜRÜMEK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KALDIRIM YOK

* Yenimahalle’de Acity AVM’nin hemen yanındaki 201. Cadde’de yayaların yürümesine hiçbir şekilde imkan yok; çünkü burada kaldırım bulunmuyor. Çok işlek bir bölge olmasına karşın belediyeler buraya kaldırım yapmamış.

DÜZGÜN VE GÜVENLİ DURAK İSTİYORUZ

* Konutkent Kavşağı’nda yer alan 10200 numaralı durağa, yağmurda ıslanmadan beklemek ve dinlenmek için doğru düzgün bir kabin istiyoruz. Daha önce de Büyükşehir Belediyesi’ne istekte bulunmama rağmen durak yapılmadı. Gönderilen yanıtta da ‘Bahse konu durak yerinde yapılan inceleme neticesinde, kapalı durak montajına uygun kaldırım ve zemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, talebiniz uygun görülmemiştir’ dediler.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2018 tarihinde saat 13 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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