Okurların gözünden Ankara sokakları

ULUS’TA ŞİFALI İŞGAL

* Kaldırımların işgaline hangi yetkili dur diyecek? Ulus’ta Kızılbey Caddesi’nde vatandaşlar yürüyecek kaldırım bulamıyor. Şifalı bitkiler satan dükkanın bütün malları kaldırım üstünde...

AĞAÇ PANOYA DAYANDI

* Emek Mahallesi Bişkek Caddesi’nde dallarındaki karın ağırlığı nedeniyle kırılan bir ağaç, reklam panosunun üstüne düşmüş. Panoyu da devirmeden kaldırılması gerekiyor.

Salih KAAN

YÜRÜMEK İMKANSIZ ÇÜNKÜ KALDIRIM YOK

* Yenimahalle’de Acity AVM’nin hemen yanındaki 201. Cadde’de yayaların yürümesine hiçbir şekilde imkan yok; çünkü burada kaldırım bulunmuyor. Çok işlek bir bölge olmasına karşın belediyeler buraya kaldırım yapmamış.

DÜZGÜN VE GÜVENLİ DURAK İSTİYORUZ

* Konutkent Kavşağı’nda yer alan 10200 numaralı durağa, yağmurda ıslanmadan beklemek ve dinlenmek için doğru düzgün bir kabin istiyoruz. Daha önce de Büyükşehir Belediyesi’ne istekte bulunmama rağmen durak yapılmadı. Gönderilen yanıtta da ‘Bahse konu durak yerinde yapılan inceleme neticesinde, kapalı durak montajına uygun kaldırım ve zemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, talebiniz uygun görülmemiştir’ dediler.