Okurların gözünden Ankara sokakları

KALDIRIM TRAFOYA FEDA EDİLDİ

* Dr. Mediha Eldem Sokak’ta, Türk Diyanet Vakfı ile Ankara Müftülüğü arasında kalan bölgede yaya kaldırımı trafoya feda edilmiş. Vatandaşa yürüyecek yer bırakmamışlar.

BAKIMA MUHTAÇ SARI İZLİ YOLLAR

* Dikimevi Kavşağı’nda Ankaray çıkışında yer alan Muharip Gaziler Derneği önündeki sarı izli yollar bakıma muhtaç. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyurulur.

YÜRÜYECEK YER BULAMIYORUZ

* Kaldırımların işgaline hangi yetkili dur diyecek? Ulus’ta Kızılbey Caddesi’nde vatandaşlar yürüyecek kaldırım bulamıyor.

RİSK ALIP YOLA İNİYORUZ

* Filistin Caddesi’nde kaldırımda ilerlemek imkansız, caddeye inip risk alarak yürünebilir ancak.

VATANDAŞ BUZDAN ÇIKAMIYOR

* General Zeki Doğan Mahallesi 511. Sokak girişi, kardan ve buzdan kullanılamaz hâle gelmiş durumda. İnsanlar kendi imkanlarıyla buzu yok etmeye çalışıyor ama fayda etmiyor. Özellikle sabahları çok sıkıntı yaşıyoruz. Mümkünse buraya bunu çözecek belediye ekiplerini bekliyoruz. Araçlar çıkamıyor, inmesi gereken inemiyor.

TUZLAMA YAPILMADI EZİYETE DÖNÜŞTÜ

* Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak her zamanki gibi tuzlanmamış ve buzlanma yapmış. Servisler kayarak yokuş aşağı iniyor, tüm cadde boyu servise binen ve işe giden insanlar eziyet çekiyor. Yine bir rezalet yaşanıyor, Çankaya Belediyesi, Büyükşehir bakıyor diyor, Büyükşehir de Çankaya’ya ait diyor. Tuzlama aracı da Simon Bolivar Caddesi’nde bekliyor; gelip tuz atmıyor.

KORKULUK YOK TRABZAN YOK KAPLAMA YOK

* Kâzım Karabekir Caddesi’nden gelen yayaların, Celal Bayar Bulvarı’nı kullanabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından betonarme bir merdiven inşaa edilmiş. Ancak bu merdivenin kenarlarında ne korkuluk var, ne trabzan, ne de basamak kaplamaları. Özellikle kar yağışı sonrasında, bu merdivenden kayarak düşmemek elde değil. Bu merdivenler için emniyet açısısından acilen tedbir alınması gerekiyor.