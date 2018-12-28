Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
28.12.2018 - 13:43Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIM TRAFOYA FEDA EDİLDİ

* Dr. Mediha Eldem Sokak’ta, Türk Diyanet Vakfı ile Ankara Müftülüğü arasında kalan bölgede yaya kaldırımı trafoya feda edilmiş. Vatandaşa yürüyecek yer bırakmamışlar.

Okurların gözünden Ankara sokakları

BAKIMA MUHTAÇ SARI İZLİ YOLLAR

* Dikimevi Kavşağı’nda Ankaray çıkışında yer alan Muharip Gaziler Derneği önündeki sarı izli yollar bakıma muhtaç. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyurulur.

Okurların gözünden Ankara sokakları

YÜRÜYECEK YER BULAMIYORUZ

* Kaldırımların işgaline hangi yetkili dur diyecek? Ulus’ta Kızılbey Caddesi’nde vatandaşlar yürüyecek kaldırım bulamıyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

RİSK ALIP YOLA İNİYORUZ

* Filistin Caddesi’nde kaldırımda ilerlemek imkansız, caddeye inip risk alarak yürünebilir ancak.

Okurların gözünden Ankara sokakları

VATANDAŞ BUZDAN ÇIKAMIYOR

* General Zeki Doğan Mahallesi 511. Sokak girişi, kardan ve buzdan kullanılamaz hâle gelmiş durumda. İnsanlar kendi imkanlarıyla buzu yok etmeye çalışıyor ama fayda etmiyor. Özellikle sabahları çok sıkıntı yaşıyoruz. Mümkünse buraya bunu çözecek belediye ekiplerini bekliyoruz. Araçlar çıkamıyor, inmesi gereken inemiyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

TUZLAMA YAPILMADI EZİYETE DÖNÜŞTÜ

* Yıldızevler Mahallesi 736. Sokak her zamanki gibi tuzlanmamış ve buzlanma yapmış. Servisler kayarak yokuş aşağı iniyor, tüm cadde boyu servise binen ve işe giden insanlar eziyet çekiyor. Yine bir rezalet yaşanıyor, Çankaya Belediyesi, Büyükşehir bakıyor diyor, Büyükşehir de Çankaya’ya ait diyor. Tuzlama aracı da Simon Bolivar Caddesi’nde bekliyor; gelip tuz atmıyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

KORKULUK YOK TRABZAN YOK KAPLAMA YOK

* Kâzım Karabekir Caddesi’nden gelen yayaların, Celal Bayar Bulvarı’nı kullanabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından betonarme bir merdiven inşaa edilmiş. Ancak bu merdivenin kenarlarında ne korkuluk var, ne trabzan, ne de basamak kaplamaları. Özellikle kar yağışı sonrasında, bu merdivenden kayarak düşmemek elde değil. Bu merdivenler için emniyet açısısından acilen tedbir alınması gerekiyor.

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Aralık 2018 tarihinde saat 13 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tek kişilik yardım kuruluşu

Tek kişilik yardım kuruluşu

MS hastalarına bitkisel uyarı

MS hastalarına bitkisel uyarı

Tulum eşliğinde koştular

Tulum eşliğinde koştular

Altınköy kartpostalı

Altınköy kartpostalı

Ata anısına koştular

Ata anısına koştular

99 yıl sonra aynı heyecan

99 yıl sonra aynı heyecan

Esnafa yılbaşı denetimi

Esnafa yılbaşı denetimi

Can dostlar unutulmadı

Can dostlar unutulmadı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.