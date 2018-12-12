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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
12.12.2018 - 09:22Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

ÇAYYOLU’NA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ

* Çayyolu Park Caddesi’ndeki Wind Ankara Sitesi’nin arka tarafında dere yatağının üstündeki yol ile Metiş Sitesi’nin ön kısmı pis ve bakımsız. Ayrıca bir arka caddede (üzerinde yeni açılan MATFEN okullarının ve Düzen Laboratuvarı’nın bulunduğu büyük cadde) sokak lambası bulunmamakta ve boş arsaların tümü çöplük görünümünde. Lotus Sitesi’nin önünde geçen yıl kullanıma açılan park ile Metiş Sitesi arasındaki caddenin üzerindeki asfaltın bir kısmı da kullanılamaz derecede bozuk durumdadır. Zeynep AYDOĞAN

Okurların gözünden Ankara Sokakları

HAVUZLU GÖBEK MEZBELELİK HALDE

* OR-AN’da Panora AVM kavşağında bulunan havuzlu göbek, yapıldığından beri tahminen 1 yıldır bu halde. Havuzun bu hali, buraya yakışmıyor. Atıl görünümlü bu havuz akşam saatlerinde karanlık ve mezbelelik bir görüntü oluşturuyor.

Leyla ÖZBEK

Okurların gözünden Ankara Sokakları

GÜNEŞ BAHÇESİ OTOPARKA DÖNDÜ

* Ümitköy’deki 2552. Sokak yanında yer alan Güneş Bahçesi Parkı’nda, sürekli olarak arabaların parkın içine park etmesinden rahatsızız. Vatandaşlarımız maalesef saygısız, parkın çimenlerinin üzerine araba park etmekten rahatsızlık duymuyorlar. Park, otoparka döndü.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

SİGARA YASAĞINA UYAN YOK

* Ankara’da özellikle alkollü restoran ve eğlence mekânlarının çoğunda sigara yasağına uyulmuyor. Çocuğumuz ile restoranlara gidemez olduk bu sebeple. Hiçbir yaptırım yok. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün görevlendirdiği sigara denetim ekipleri çalışmıyor mu? Konu ile ilgili hassasiyet bekliyoruz.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2018 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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