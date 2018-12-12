Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇAYYOLU’NA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ

* Çayyolu Park Caddesi’ndeki Wind Ankara Sitesi’nin arka tarafında dere yatağının üstündeki yol ile Metiş Sitesi’nin ön kısmı pis ve bakımsız. Ayrıca bir arka caddede (üzerinde yeni açılan MATFEN okullarının ve Düzen Laboratuvarı’nın bulunduğu büyük cadde) sokak lambası bulunmamakta ve boş arsaların tümü çöplük görünümünde. Lotus Sitesi’nin önünde geçen yıl kullanıma açılan park ile Metiş Sitesi arasındaki caddenin üzerindeki asfaltın bir kısmı da kullanılamaz derecede bozuk durumdadır. Zeynep AYDOĞAN

HAVUZLU GÖBEK MEZBELELİK HALDE

* OR-AN’da Panora AVM kavşağında bulunan havuzlu göbek, yapıldığından beri tahminen 1 yıldır bu halde. Havuzun bu hali, buraya yakışmıyor. Atıl görünümlü bu havuz akşam saatlerinde karanlık ve mezbelelik bir görüntü oluşturuyor.

Leyla ÖZBEK

GÜNEŞ BAHÇESİ OTOPARKA DÖNDÜ

* Ümitköy’deki 2552. Sokak yanında yer alan Güneş Bahçesi Parkı’nda, sürekli olarak arabaların parkın içine park etmesinden rahatsızız. Vatandaşlarımız maalesef saygısız, parkın çimenlerinin üzerine araba park etmekten rahatsızlık duymuyorlar. Park, otoparka döndü.

SİGARA YASAĞINA UYAN YOK

* Ankara’da özellikle alkollü restoran ve eğlence mekânlarının çoğunda sigara yasağına uyulmuyor. Çocuğumuz ile restoranlara gidemez olduk bu sebeple. Hiçbir yaptırım yok. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün görevlendirdiği sigara denetim ekipleri çalışmıyor mu? Konu ile ilgili hassasiyet bekliyoruz.