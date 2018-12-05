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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 09:27Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

YUNUS EMRE’DE İSKELETLİ TEHLİKE

* Emek Mahallesi’ndeki Yunus Emre Parkı’nda, paslı profillerden oluşan, çürümüş, her an yıkılma tehlikesi bulunan bir metal iskelet var. Parkta oynayan küçük çoçuklar için büyük kaza riski taşıyan bu metal iskeletin, üzücü bir olay yaşanmadan, acilen bulunduğu yerden kaldırılması gerekiyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

TÜRKAN ŞORAY İŞGALİ

* İncek Mahallesi’nde Türkan Şoray Caddesi üzerinde İncek Arena Düğün Salonu, kaldırımı tabelası ile işgal ediyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

DİREK DEVRİLMEDEN ONARILSIN

* Gordion AVM önündeki Ankaralılar Caddesi’nde bulunan aydınlatma direği devrilip cana ya da mala zarar vermeden lütfen onarılsın.

Latif CİMİLLİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BÜYÜKESAT VADİSİ BETONA BOĞULDU

* Köroğlu Caddesi’nin paralelindeki Büyükesat Vadisi’nde 25 yıldan beri orman olan yerler beton oldu. İnşallah önümüzdeki parkları da el ele vererek betona boğmazlar.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMLAR ENGEL DOLU

* Etimesgut ilçesindeki Bağlıca Bulvarı’nda yer alan kaldırımlar engel dolu.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2018 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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