Okurların gözünden Ankara Sokakları

YUNUS EMRE’DE İSKELETLİ TEHLİKE

* Emek Mahallesi’ndeki Yunus Emre Parkı’nda, paslı profillerden oluşan, çürümüş, her an yıkılma tehlikesi bulunan bir metal iskelet var. Parkta oynayan küçük çoçuklar için büyük kaza riski taşıyan bu metal iskeletin, üzücü bir olay yaşanmadan, acilen bulunduğu yerden kaldırılması gerekiyor.

TÜRKAN ŞORAY İŞGALİ

* İncek Mahallesi’nde Türkan Şoray Caddesi üzerinde İncek Arena Düğün Salonu, kaldırımı tabelası ile işgal ediyor.

DİREK DEVRİLMEDEN ONARILSIN

* Gordion AVM önündeki Ankaralılar Caddesi’nde bulunan aydınlatma direği devrilip cana ya da mala zarar vermeden lütfen onarılsın.

Latif CİMİLLİ

BÜYÜKESAT VADİSİ BETONA BOĞULDU

* Köroğlu Caddesi’nin paralelindeki Büyükesat Vadisi’nde 25 yıldan beri orman olan yerler beton oldu. İnşallah önümüzdeki parkları da el ele vererek betona boğmazlar.

KALDIRIMLAR ENGEL DOLU

* Etimesgut ilçesindeki Bağlıca Bulvarı’nda yer alan kaldırımlar engel dolu.