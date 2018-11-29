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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
29.11.2018 - 09:56Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

TOKİ KUSUNLAR BİR TÜRLÜ ISINAMADI

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı, okurlarıyla omuz omuza vererek kentteki sorun ve şikâyetleri gündeme getirmeye devam ediyor. İki hafta önce Hürriyet Ankara’nın ‘Doğalgazsız 5’inci kış’ haberiyle gündeme getirdiği Mamak Zirvekent Mahallesi’ndeki Kusunlar TOKİ Konutları’nın bazı sakinleri, doğalgaz bağlantısının halen yapılmadığını ve soğuk kış günlerinde yaşadıkları evlerde donduklarını belirterek WhatsApp Şehir Hattı’na ulaştı. Gönderdikleri fotoğraflarda evde yaşayan kedilerin bile elektrikli ısıtıcının önünde kamp kurduğu dikkat çekerken, okurlarımız şunları söyledi:

OLMAYAN KAZANIN PARASINI ÖDÜYORUZ

“İki aydır soğukta elektrik ocağıyla ısınmaya çalışıyoruz. Daha önce yaptığınız haber üzerine blokların kombileri bağlandı ama bunlar genelde yönetimin oturduğu bloklar. Maalesef CY/1 bloklar hala bekliyor. Alfabetik sıraya göre olacak dediler, kendileri ısınınca biz unutulduk. İki aydır ‘bugün yarın’ denilerek hep bir bahane bulundu. Çoğu zaman akrabalarımızın yanına sığınıyoruz. Gece soğuktan uyuyamıyoruz. Bununla birlikte dört aydır, olmayan doğalgaz kazanının değişim parasını ödüyoruz. Yönetim, ‘çarşambaya bağlanacak’ demişti; şimdi de ‘cumaya Başkentgaz’dan randevu alınacak’ diyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BARİYER KALKINCA OTOPARKA DÖNDÜ

* Batıkent İlkyerleşim Mahallesi’ndeki Hüseyin Tek Parkı araç trafiğine kapalı olmasına rağmen otopark olarak işgal edilmiş durumda. Daha önce bariyerlerle kapalı olan parkın yanındaki yollar araçlara açıldı. Durum Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

HACI BAYRAM’IN YÜRÜYEMEYEN MERDİVENLERİ

* Hacı Bayram Veli Camisi’ne milyarlar harcanıp çevre düzenlemesi yapıldı ancak her yer karış karış ticarethane olmuş. Otopark 1 TL yapılmış, araç ile girmeniz mümkün değil. Yürümeyen merdivenlerden 80 yaşındaki annem emekleyerek çıkıyor. Dedeler, nineler çıkamıyor. Restorasyon adına ruhunu yitirmiş, yazık olmuş.

Mehtap ERKİLET

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARAKART KUYRUĞU

* Kızılay’da metro altında yer alan Ankarakart İşlem Merkezi’nde çok yoğunluk oluyor. Kuyruklar uzadıkça uzuyor, yetkililer derhal bu görüntüye bir çare bulmalı.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YAYA GEÇİDİ DURAK OLDU

* Kahramankazan’da yaya geçitleri maalesef otobüs durağı ve araç parkı şeklinde kullanılıyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2018 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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