Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 09:59Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

OKUL YOLUNDA ÜST GEÇİTTE KALDIRIMDA HER YER ENGEL

Whatsapp Şehir Hattı, okurlarıyla omuz omuza vererek kente dair sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz, yaya kaldırımlarındaki engeller, işlevsiz kalan üst geçit merdivenleri ve asansörleri yine okurlarımızın en çok şikâyet ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. WhatsApp Şehir Hattı’na üç farklı bölgeden ulaşan okurlarımız, yine benzer sorunlardan dert yanıyor:

ÖĞRENCİLER TEHLİKEDE

Tahran Caddesi ile Billur Sokak köşesindeki kaldırımda bulunan elektrik direği yüzünden yayalar ve bebek arabalı anne-babalar yoğun trafiği olan caddeye inmek zorunda kalıyor. Özellikle 50 metre ileride bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulu’nun çıkış saatinde öğrenciler, kaldırımdan caddeye inmek zorunda kalarak çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Başkent EDAŞ’ın bu direğin yerini değiştirmek suretiyle, kaldırımı asıl sahibi olan yayaların kullanımına açarak ileride ölümle sonuçlanabilecek bir tehlikeyi ortadan kaldırması gereklidir.

Uğur ÜNALAN

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ASANSÖR ÇALIŞMIYOR ENGELLİLER MAĞDUR

Ulus istikametinde Ankamall AVM’nin önündeki yaya üst geçidinde asansörler çalışmıyor. Yeni yapılan yoldan dolayı da metro istasyonuna gitmek için vatandaşlarımız bu üst geçidi kullanmak zorunda. Yaşlı, engelli vatandaşların bu üst geçidi kullanabilmesi için asansörlerin çalışır vaziyette olması gerekiyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMDA TEL ÖRGÜ ENGELİ

Keçiören Belediyesi’nin arkasında Zileliler Sokak üstünde kaldırımı tel örgüyle kapatmışlar. Engelliler, yaşlılar ve bebek arabalı vatandaşlar için burası zulüm oluyor. Herkes kaldırımdan inip araçların arasından tehlikeli şekilde yürümeye çalışıyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

METRO DURAĞI OTO GALERİYE DÖNDÜ

* Ankaralılar Caddesi ile Koru metro durağı kavşağında iki şeritli yolda, yola ters olarak aracını park edip giden vatandaş burayı oto galeriye çevirdi. Satılık yazılı aracını yola ters şekilde girerek sergilemeye cesaret ediyor. 3 gündür aracını oto galeri yerine buraya çekiyor, iki şeritli yol tek şeride düşüyor, arkaya doğru 100 metre araç kuyruğu oluşuyor.

Mehmet GÜRER

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AYDINLATMA DİREKLERİ YANMIYOR

*Bağlıca’daki birçok cadde ve sokağa yapılan aydınlatma direkleri haftalardır yanmıyor. Karanlık olması sebebiyle oluşan kazalar da çok fazla. Her yer inşaat her yer de çalışma var. Vatandaşlar zifiri karanlıkta akan trafiğin içinden yürümek zorunda kalıyor. Hava karardığında sokağa çıkmaya korkuyoruz. Otobüs ya da dolmuştan indikten sonra eve korka korka gidiyoruz. 4 senedir aydınlatma direklerinin yapılmasını bekledik, şimdi de yakılmasını bekliyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2018 tarihinde saat 09 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yeşil alanda şebeke musluğu kısılacak

Yeşil alanda şebeke musluğu kısılacak

Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’

Minik mucitlerin ‘Makine Dünyası’

Tütünsüz üniversite

Tütünsüz üniversite

Yerel haberler

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Yerel haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "pancar alımı" açıklaması

Türkiye-Ukrayna / Fotoğraflar

Türkiye-Ukrayna / Fotoğraflar

Yerel haberler

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hal...

Ankarada bir kişi eşini pompalı tüfekle rehin aldı (2) - Yeniden

Ankara'da bir kişi eşini pompalı tüfekle rehin aldı (2) - Yeniden

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

21 Kasım 2018, Çarşamba
  • İmsak
    06:05
  • Guneş
    07:33
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:13
  • Akşam
    17:36
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.