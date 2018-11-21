Okurların gözünden Ankara Sokakları

OKUL YOLUNDA ÜST GEÇİTTE KALDIRIMDA HER YER ENGEL

Whatsapp Şehir Hattı, okurlarıyla omuz omuza vererek kente dair sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz, yaya kaldırımlarındaki engeller, işlevsiz kalan üst geçit merdivenleri ve asansörleri yine okurlarımızın en çok şikâyet ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. WhatsApp Şehir Hattı’na üç farklı bölgeden ulaşan okurlarımız, yine benzer sorunlardan dert yanıyor:

ÖĞRENCİLER TEHLİKEDE

Tahran Caddesi ile Billur Sokak köşesindeki kaldırımda bulunan elektrik direği yüzünden yayalar ve bebek arabalı anne-babalar yoğun trafiği olan caddeye inmek zorunda kalıyor. Özellikle 50 metre ileride bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulu’nun çıkış saatinde öğrenciler, kaldırımdan caddeye inmek zorunda kalarak çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Başkent EDAŞ’ın bu direğin yerini değiştirmek suretiyle, kaldırımı asıl sahibi olan yayaların kullanımına açarak ileride ölümle sonuçlanabilecek bir tehlikeyi ortadan kaldırması gereklidir.

Uğur ÜNALAN

ASANSÖR ÇALIŞMIYOR ENGELLİLER MAĞDUR

Ulus istikametinde Ankamall AVM’nin önündeki yaya üst geçidinde asansörler çalışmıyor. Yeni yapılan yoldan dolayı da metro istasyonuna gitmek için vatandaşlarımız bu üst geçidi kullanmak zorunda. Yaşlı, engelli vatandaşların bu üst geçidi kullanabilmesi için asansörlerin çalışır vaziyette olması gerekiyor.

KALDIRIMDA TEL ÖRGÜ ENGELİ

Keçiören Belediyesi’nin arkasında Zileliler Sokak üstünde kaldırımı tel örgüyle kapatmışlar. Engelliler, yaşlılar ve bebek arabalı vatandaşlar için burası zulüm oluyor. Herkes kaldırımdan inip araçların arasından tehlikeli şekilde yürümeye çalışıyor.

METRO DURAĞI OTO GALERİYE DÖNDÜ

* Ankaralılar Caddesi ile Koru metro durağı kavşağında iki şeritli yolda, yola ters olarak aracını park edip giden vatandaş burayı oto galeriye çevirdi. Satılık yazılı aracını yola ters şekilde girerek sergilemeye cesaret ediyor. 3 gündür aracını oto galeri yerine buraya çekiyor, iki şeritli yol tek şeride düşüyor, arkaya doğru 100 metre araç kuyruğu oluşuyor.

Mehmet GÜRER

AYDINLATMA DİREKLERİ YANMIYOR

*Bağlıca’daki birçok cadde ve sokağa yapılan aydınlatma direkleri haftalardır yanmıyor. Karanlık olması sebebiyle oluşan kazalar da çok fazla. Her yer inşaat her yer de çalışma var. Vatandaşlar zifiri karanlıkta akan trafiğin içinden yürümek zorunda kalıyor. Hava karardığında sokağa çıkmaya korkuyoruz. Otobüs ya da dolmuştan indikten sonra eve korka korka gidiyoruz. 4 senedir aydınlatma direklerinin yapılmasını bekledik, şimdi de yakılmasını bekliyoruz.