Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIMLARDA ARAÇ İSTİLASI

* Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çalışan trafik polislerini ve Büyükşehir ile Çankaya belediyelerinin zabıtalarını cadde ve sokak kaldırımlarını istila eden araçları kaldırmaları için göreve davet ediyorum. Akay Caddesi ve bölgedeki ara sokaklarda yayalar kaldırımları kullanamıyor.

YÜRÜMEYEN MERDİVEN ÇALIŞMAYAN ASANSÖR

* Eskişehir Yolu’nda Armada AVM önündeki yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenler çalışmıyor. Asansör ise zaten yok. Buradan ortopedik engelli bir vatandaşın karşıya geçmesi imkansız. Eskişehir Yolu’ndaki bir çok yaya üst geçidi de aynı durumda. ODTÜ giriş kapısına yakın olan üst geçitte ise ne asansör var ne de yürüyen merdiven. Yaşlı, engelli, bebek arabalı bir vatandaşın bu üst geçitleri kullanabilmesi için yolun her iki tarafına da her zaman çalışır vaziyette bulunan asansör ve yürüyen merdivenler yapılmalı.

BU YOLLAR BÖBREK TAŞI DÜŞÜRTÜYOR

* Yaşamkent ve Alacaatlı mahallelerinde, özellikle otobüs ve dolmuş güzergâhında bulunan cadde ve sokakların hâli içler acısı. Belediye otobüslerinin her gün geçtikleri 3425. Sokak, 3250. Cadde, 3207. Cadde, 3158. Cadde ve 3036. Cadde üzerinde bir çok çukur, yarık, tümsek, göçük var. Bu yollarda sürekli yolculuk eden böbrek taşı bulunan yolcular büyük ihtimalle taşlarını düşüreceklerdir. Bu yolların kalitesiz asfalt ile ilkel yöntemlerle yamanarak değil, güncel teknolojilerin kullanılarak ve yetkililerce denetlenerek acilen asfaltlanması gerekiyor.

BAYRAĞIMIZ İÇİN DUYARLILIK İSTİYORUZ

* Anıtkabir çevresindeki ağaçlarda asılı Türk bayraklarının belediye tarafından indirilmediğini fark ettim. Bu nedenle bayraklar rüzgârdan yırtılmakta ve çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Büyükşehir ve Çankaya belediyelerinin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz.

Recai ERTUĞRUL