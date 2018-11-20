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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 09:27Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

KALDIRIMLARDA ARAÇ İSTİLASI

* Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çalışan trafik polislerini ve Büyükşehir ile Çankaya belediyelerinin zabıtalarını cadde ve sokak kaldırımlarını istila eden araçları kaldırmaları için göreve davet ediyorum. Akay Caddesi ve bölgedeki ara sokaklarda yayalar kaldırımları kullanamıyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YÜRÜMEYEN MERDİVEN ÇALIŞMAYAN ASANSÖR

* Eskişehir Yolu’nda Armada AVM önündeki yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenler çalışmıyor. Asansör ise zaten yok. Buradan ortopedik engelli bir vatandaşın karşıya geçmesi imkansız. Eskişehir Yolu’ndaki bir çok yaya üst geçidi de aynı durumda. ODTÜ giriş kapısına yakın olan üst geçitte ise ne asansör var ne de yürüyen merdiven. Yaşlı, engelli, bebek arabalı bir vatandaşın bu üst geçitleri kullanabilmesi için yolun her iki tarafına da her zaman çalışır vaziyette bulunan asansör ve yürüyen merdivenler yapılmalı.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BU YOLLAR BÖBREK TAŞI DÜŞÜRTÜYOR

* Yaşamkent ve Alacaatlı mahallelerinde, özellikle otobüs ve dolmuş güzergâhında bulunan cadde ve sokakların hâli içler acısı. Belediye otobüslerinin her gün geçtikleri 3425. Sokak, 3250. Cadde, 3207. Cadde, 3158. Cadde ve 3036. Cadde üzerinde bir çok çukur, yarık, tümsek, göçük var. Bu yollarda sürekli yolculuk eden böbrek taşı bulunan yolcular büyük ihtimalle taşlarını düşüreceklerdir. Bu yolların kalitesiz asfalt ile ilkel yöntemlerle yamanarak değil, güncel teknolojilerin kullanılarak ve yetkililerce denetlenerek acilen asfaltlanması gerekiyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BAYRAĞIMIZ İÇİN DUYARLILIK İSTİYORUZ

* Anıtkabir çevresindeki ağaçlarda asılı Türk bayraklarının belediye tarafından indirilmediğini fark ettim. Bu nedenle bayraklar rüzgârdan yırtılmakta ve çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Büyükşehir ve Çankaya belediyelerinin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz.

Recai ERTUĞRUL

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2018 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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